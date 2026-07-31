Опасно разместване на войски отваря нов фронт в Близкия изток

Саудитска Арабия се подготвя за мащабна военна офанзива срещу хусите по море и евентуално по суша в централен Йемен. Целта е да бъде разбита блокадата, която заплашва най-важния останал маршрут за износа на саудитски петрол през Червено море. Подготовката може да отвори нова кървава фаза във войната, която повече от десетилетие разкъсва Йемен, и да разтърси световните енергийни пазари.

Сили се събират за удар към Ал-Байда

Саудитски подразделения са забелязани да се изтеглят от източната част на Йемен. Според йеменски източници, цитирани от „Гардиън“, движението може да е част от подготовка за сухопътна операция срещу хусите.

Войските се концентрират за възможно настъпление към Ал-Байда - стратегическо губернаторство в централната южна част на Йемен, завладяно от хусите през 2020 и 2021 г. Подобен удар би целял да разцепи контролираните от движението територии и да отслаби достъпа му до бреговете на Червено море.

Официално потвърждение, че решение за наземна офанзива вече е взето, няма. Натрупването и преместването на сили обаче идват на фона на разпадащо се примирие и все по-тежки удари между двете страни.

Рияд събира морски щит от 14 държави

Успоредно с военните приготовления на сушата Саудитска Арабия изгражда многонационална коалиция за защита на корабоплаването в Червено море, пролива Баб ал-Мандеб и Аденския залив.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че 14 държави, сред които Турция, Пакистан, Египет, Судан и Джибути, са подкрепили обща морска отбранителна инициатива. Рияд е поканил да се включат и САЩ, Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Европейският съюз вече поддържа в района военноморската мисия „Аспидес“. Засега обаче остава неясно дали новата коалиция ще действа самостоятелно, или ще координира операциите си с европейските сили.

Хусите затягат примката около саудитския петрол

Хусите обявиха на 20 юли морска блокада срещу Саудитска Арабия. Те заплашиха кораби, които товарят или разтоварват в саудитски пристанища, че могат да бъдат атакувани навсякъде в обсега на движението.

Групировката твърди, че ще прекрати блокадата, когато Рияд вдигне ограниченията срещу Йемен. Хусите представят конфликта като борба за бъдещето на страната, въпреки тесните им връзки с Иран.

На 25 юли движението заяви, че е нанесло удари по „чувствителни“ обекти, свързващи петролните полета в източната част на Саудитска Арабия с терминалите на Червено море. Саудитски въздушни атаки на свой ред поразиха позиции на хусите в пристанището Ходейда.

Танкерите вече плават на тъмно

Опасността вече променя движението на петролните танкери. Два кораба със саудитски суров петрол за Индия са преминали през Баб ал-Мандеб с изключени транспондери, за да избегнат проследяване и евентуална атака.

Танкерите превозвали общо 1,7 млн. барела петрол от пристанището Янбу. Те изключили автоматичните си системи за идентификация, след като два други кораба на същия оператор били поразени от снаряди. Източници на Ройтерс определят подобно „плаване на тъмно“ като мярка за безопасност във военни зони.

Данни на компанията за морска сигурност „Амбри“ показват, че повече от десет кораба са обърнали курса си след обявяването на блокадата. Преминаванията през Баб ал-Мандеб са намалели с около 30% спрямо юни.

Кралството е притиснато между два прохода

Преди разрастването на войната с Иран до 80% от саудитския суров петрол е преминавал през Ормузкия проток. След блокирането на този маршрут Рияд пренасочи голяма част от суровината по тръбопроводи през страната към пристанището Янбу на Червено море.

Сега хусите заплашват и южния изход през Баб ал-Мандеб. Ако двата стратегически прохода бъдат затворени едновременно, способността на Саудитска Арабия да изнася петрол ще бъде тежко ограничена.

Залогът не е само саудитски. През Баб ал-Мандеб минава значителна част от световната търговия и около 5% от глобалните количества суров петрол и петролни продукти. Продължителна блокада би принудила корабите да заобикалят Африка, което увеличава времето и цената на превоза.

Регионът се плъзга към война без граници

Ескалацията в Йемен е част от много по-голям сблъсък. Саудитски и американски самолети нанесоха удари по подкрепяни от Иран милиции в Ирак, при които бяха убити най-малко 20 бойци и шестима ирански съветници. Иракското правителство осъди атаките и не потвърди твърдението на Тръмп, че те са извършени с одобрението на Багдад.

Саудитският министър на отбраната принц Халид бин Салман проведе спешни разговори с Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Рияд иска да покаже, че ще защити петролната си индустрия, но засега се стреми да избегне директна пълномащабна война с Иран.

Последната надежда за спиране на взрива остава дипломацията. Оман продължава разговорите с Техеран за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Ако те се провалят и Саудитска Арабия атакува хусите по суша, Близкият изток може да се окаже с два блокирани петролни маршрута и поредна война, която вече няма да остане в границите на Йемен.