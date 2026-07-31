Неочакван ход на Тръмп пренасочва мирната мисия към Киев

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - подготвят първото си посещение в Украйна. Визитата се очаква през август, около честванията на 35-ата годишнина от независимостта на страната на 24 август, но окончателна дата все още не е определена. Пътуването може да се превърне във важен знак, че Вашингтон опитва да премести част от мирните преговори от Москва към Киев.

Договорката е постигната в Белия дом

Посещението е било договорено по време на срещата между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом на 28 юли. Двамата разговаряха при закрити врата за възможностите за възобновяване на блокирания дипломатически процес и за допълнителната американска военна подкрепа за Украйна.

Украинският посланик във Вашингтон Олга Стефанишина потвърди, че подобна визита се подготвя, но подчерта, че провеждането и точният й график все още не са окончателно уточнени.

Ако пътуването се състои, това ще бъде първата визита на Уиткоф и Къшнър в Киев. Двамата вече са се срещали с представители на Украйна извън страната, включително със Зеленски в Париж през януари, но досега не са посещавали украинската столица.

Киев настоява за нов тласък на дипломацията

Още на 22 юли Зеленски проведе телефонен разговор с Уиткоф и Къшнър, в който участва и украинският преговорен екип. Основната тема беше как дипломатическите усилия да бъдат активизирани и да се доближи постигането на мир, който Киев определя като достоен и справедлив.

Украинският президент благодари на двамата пратеници за личното им участие в опитите за прекратяване на войната. Той подчерта, че екипите остават в постоянен контакт и трябва да продължат работата по вече обсъдените предложения.

Предстоящото посещение ще даде възможност на американските представители да се запознаят пряко с украинските позиции, ситуацията на място и исканията на Киев за гаранции за сигурност.

Досега пътят им водеше към Москва

Уиткоф и Къшнър многократно участваха в контакти с руското ръководство. На 22 януари двамата бяха в Москва, където Уиткоф разговаря с руския президент Владимир Путин, а Къшнър присъства от американска страна. Кремъл официално потвърди срещата.

Тези разговори обаче не доведоха до публично обявен пробив за прекратяване на войната. Мирният процес остана блокиран от дълбоките различия между Москва и Киев по въпросите за окупираните територии, гаранциите за сигурност и условията за прекратяване на бойните действия.

Затова първото пътуване на двамата пратеници до Украйна има и силно символично значение. То трябва да покаже, че американските посредници са готови да изслушат позициите и на двете страни, а не да водят основните разговори единствено в Москва.

Спорни сигнали за ракетите „Пейтриът“

Засилването на дипломатическите контакти върви паралелно с преговорите за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Киев съобщи за постигнати договорености, свързани с лицензи за производство на ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“.

Американската позиция обаче все още не изглежда окончателна. След срещата със Зеленски Тръмп заяви, че не е сигурен дали ще разреши производството на чувствителната оръжейна технология в Украйна, въпреки по-ранните положителни сигнали.

Предстоящата визита на Уиткоф и Къшнър може да се окаже решаваща и за двете линии - възстановяването на мирните преговори и уточняването на американската военна подкрепа. Засега обаче Киев чака най-важното потвърждение - кога двамата пратеници действително ще пристигнат в Украйна.