Войните в Иран и Украйна се сляха. Защо Иван Кръстев заговори за управляем хаос

Фигурите на световната шахматна дъска рязко се разместиха, защото двете най-кървави рани на планетата се сляха в общ, опустошителен разлом.

Ако досега си мислехме, че фронтът в Украйна и пожарите в Близкия изток са два отделни свята, украинският дрон, взривил се върху ирански танкер в хладното Каспийско море, изпепели тази илюзия. Войните вече нямат отделни адреси, военните карти овехтяха, а регионалните конфликти умряха, за да се роди нов символ на нестабилността.

Каспийско море, което досега изглеждаше като сигурен заден двор, където Москва и Техеран необезпокоявано си разменяха смърт под формата на ракети и дронове, днес се превърна в нова гореща точка на войната.

Докато военните умуват върху новия технологичен завой, при който Украйна вече не само се отбранява в окопите на Донбас, а атакува и в Каспийско море, Тръмп демонстративно очерта остър дипломатически триъгълник, а Европа трескаво започна да пренаписва вековна доктрина.

Зрелищните събития избутаха на заден план въпроса кой какво печели на бойното поле, а страхът отново постави голямото питане - какво следва след целия този ужас.

Така войната престава да бъде спор за една граница и се превръща в система от свързани кризи. В нея никой удар не остава локален, а всяка ескалация може да отключи ответен ход на хиляди километри от мястото, където е започнала.

Дипломатическият триъгълник

Погребението на американския сенатор Линдзи Греъм се оказа параванът, зад който тези дни президентът Доналд Тръмп направи многопластова дипломатическа режисура.

В рамките на броени часове той посрещна и Володимир Зеленски, и Бенямин Нетаняху в Овалния кабинет, който всъщност се превърна в диспечерски пулт за управление на двете кризи. Зеленски не беше посрещнат тържествено на летището и не влезе през парадния вход, но това нямаше никакво значение. След един час, прекаран в компанията на Тръмп, той си тръгна с тежък стратегически трофей.

Белият дом най-после даде зелена светлина за лиценз за производство на американските зенитно-ракетни системи „Пейтриът“ на украинска земя.

За разлика от предишните си посещения във Вашингтон, украинският президент беше поканен да даде обширно интервю за Фокс нюз, в което обяви, че Киев вече е променил динамиката на бойното поле с дроновете си, и благодари на Тръмп, че превръща Украйна в още по-защитена военна крепост.

Огромната му радост го накара дори да хвърли ръкавица към Москва с думите, че „инициативата във войната вече не е в ръцете на Путин“, защото Русия е загубила инерция след огромните си човешки загуби, които той оценява на 30 000 войници месечно.

Истинският дипломатически трус обаче дойде от други негови думи. Украинският президент за първи път открито коментира и приветства преките срещи между украински и израелски военни. Доскоро Тел Авив пазеше хладен неутралитет спрямо Киев, за да не дразни руските военни контингенти в Сирия. Днес обаче, когато руските ракети и иранските дронове се превърнаха в обща матрица за поразяване, Украйна и Израел откриха, че се борят срещу един и същ враг. Затова и Киев с охота започна да говори как споделя технологии за противодействие на дронове и натрупания си боен опит с партньорите от Израел.

Нетаняху беше не по-малко доволен от срещата с Тръмп. За разлика от умисления вицепрезидент Ванс, американският президент щедро се усмихваше на Биби пред камерите. И дори насаме да е настоявал за прекратяване на израелските удари в Ливан, в крайна сметка Нетаняху получи точно това, за което настояваше - САЩ затяга икономическата и политическата примка около Техеран.

Дипломатическият триъгълник Вашингтон-Тел Авив-Киев неочаквано влезе в нова орбита. САЩ дава оръжие на Украйна, Киев атакува тила на Иран, а Израел притиска иранските проксита в Близкия изток.

Тръмп така умело върза двата конфликта в общ възел, че всички вкупом се запитаха коя част ще бъде срязана първа. За американския президент този триъгълник е и инструмент за натиск. Подкрепата за Киев изпраща послание към Москва, натискът върху Техеран удовлетворява Израел, а съчетаването на двете линии позволява на Белия дом да влиза в бъдещи преговори с повече козове и по-малко предварително поети обещания.

Завоят на Европа

За огромно съжаление, отговорът на този въпрос завари Европа напълно неподготвена. В Брюксел, където от години живеят с бляна, че конфликтът в Украйна може да бъде локализиран или просто замразен, днес са изправени пред брутално събуждане. Съединяването на двете войни доказа, че европейската сигурност няма шанс да бъде решена само с Коалицията на желаещите. Руските и китайските играчи вече разиграват ирански козове, поставяйки Стария континент в изолация и отслабвайки западния свят.

Интелектуалният завой на 180 градуса за Европа беше формулиран от един от най-влиятелните либерални умове - Иван Кръстев, който написа знаков текст за „управляваната нестабилност“.

Когато доайенът на либералната доктрина открито призове Европа да смени тона и да приеме „сдържан мир с Русия“ чрез контролиране на хаоса, това означава най-малкото замяна на досегашния идеализъм с прагматизъм. Нещо, което Тръмп се опитва да наложи от доста време, но европейските либерали така и не разбраха.

Досега официалният лозунг на Брюксел звучеше като пълна победа за Украйна и възстановяване на международното право. Днес обаче новата реалност показва, че дори оръжията да заглъхнат утре, Русия няма да стане предвидима, а санкциите няма да паднат. Затова и Кръстев призовава Европа да не се цели в постигането на справедлив и романтичен мир, а в изграждането на стена, която да удържи „структурирания хаос“.

„Управляваната нестабилност“ не е мир в класическия смисъл. Тя е опит хаосът да бъде поставен в граници, така че конфликтът да не прерасне в пряк сблъсък между големите сили. Рискът е, че тези граници могат да изглеждат ясни в дипломатическите кабинети, но да се разпаднат при първата погрешно разчетена ракета или прекалено самоуверен военен ход.

Иранският срещу украинския коз

Докато европейските лидери сменят доктрината, за да управляват нестабилността, без тя да ги погълне, в нова реалност се оказаха и отношенията между Тръмп и Путин.

Духът на Анкъридж се изпари една година след историческия август 2025 г., когато студената Аляска изглеждаше като зората на нов модел в дипломацията. Днес обаче килимът, по който Тръмп и Путин се срещнаха, се превърна в навито кълбо от нерви.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече открито заяви, че формулата от Анкъридж е затворена страница и са нужни „нови идеи“. Владимир Путин пък рязко втвърди тона, като обяви преговорите от миналото лято за мъртви и ултимативно настоя за пълен контрол над целия Донбас и анексираните региони.

Зад кулисите на тази ескалация тече безпощадно надцакване. Под тежестта на прегрялата икономика и зачестилите украински удари дълбоко в тила Кремъл умишлено затяга прегръдката си с Иран. Продажбата на влиянието си над Техеран срещу отстъпки в Украйна е сделката, която Путин ще се опитва всячески да постигне. Срещу иранския коз на Путин Тръмп извади украинския. Лицензът за ракетите „Пейтриът“ за Зеленски е класически ход, който цели да свали цената на Путин преди срещата на четири очи.

В този титаничен сблъсък контролираната ескалация едва ли ще намалее. Напротив, ударите като този в Каспийско море вероятно ще зачестят, особено след като се оказа, че това е печеливш билет за влизане в залата за преговори, и то от позиция на силата.

Под натиска на умората в Европа и американския прагматизъм има голяма вероятност Тръмп и Путин да постигнат сделка за Украйна.

Дали тя ще донесе предсказаната от Иван Кръстев „управлявана нестабилност“, т.е. замразен конфликт, при който Русия ще остане враг, но в предвидими граници, е твърде рано да се прогнозира.

Ако украинският възел наистина се разплете, ръцете на Вашингтон и Израел ще бъдат развързани. Изтъргуван от прагматичния Кремъл, Иран може да се окаже големият губещ, защото целият военен и финансов капацитет на САЩ ще бъде пренасочен към задушаването на Техеран.

Тук е и най-големият риск за Иран. Колкото повече Техеран се превръща от съюзник в разменна монета, толкова по-малко може да бъде сигурен, че Москва ще защитава интересите му докрай. Големите сили рядко имат вечни приятели, но винаги имат временни активи, които могат да бъдат пожертвани срещу по-важна отстъпка.

Същевременно и украинският коз не е безкраен. Колкото повече Вашингтон увеличава военната стойност на Киев, толкова по-висока става цената на бъдещия компромис. Така двете страни може да се окажат принудени да ескалират не защото искат по-голяма война, а защото всяка се опитва да подобри позицията си преди неизбежния пазарлък.

След като двете войни се съединиха, нищо вече не е същото. Очаква ни драматичната развръзка - коя ще погълне другата и кой ще плати сметката.