Нов сблъсък между Тръмп и Нетаняху заради Ливан
Вашингтон настоява за по-щадяща военна тактика, докато Израел отказва да ограничи операциите срещу „Хизбула“
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Вашингтон настоява за по-щадяща военна тактика, докато Израел отказва да ограничи операциите срещу „Хизбула“
Има сериозни разногласия по въпроса
София. "Има напрежение в момента, защото по няколко важни въпроса, които се отнасят към приемането на изборните правила, имаме различия с ДПС. Едната...