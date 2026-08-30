Огромна радост за Силвестър Сталоун

Легендарният актьор Силвестър Сталоун има специален повод за празнуване - най-голямата му дъщеря София Сталоун се сгоди за своя партньор Майкъл Шийхан. Семейството, приятели и милиони фенове по света се вълнуват заедно и нямат търпение за предстоящата сватба.

Сталоун сподели щастливата новина в Инстаграм профила си, където публикува снимки със София и бъдещия си зет. Емблематичният актьор показа годежния пръстен на дъщеря си, която позира до него. На друг кадър звездата от „Роки“ е заедно със съпругата си Дженифър Флавин, дъщеря им и нейния бъдещ съпруг Майкъл Шийхан.

„Толкова сме щастливи от годежа на нашата дъщеря София с Майкъл!“, написа актьорът. Щастливото събитие идва около още един специален повод за семейството – 30-ия рожден ден на София. Малко преди това Сталоун публикува и специално послание по случай рождения ден на дъщеря си. „30 години, в които ни караш да се гордеем. Честит рожден ден на невероятната ми дъщеря София! Винаги ще те обичаме“, написа холивудската звезда, предаде Ladyzone.

Самата София също сподели новината за годежа си в социалните мрежи. На кадрите тя и Майкъл са заобиколени от множество бели рози и запалени свещи.

На друга от снимките двойката позира на балкон, а бъдещата булка показва годежния си пръстен. „Завинаги с най-добрия ми приятел“, написа София към публикацията. Сестрите ѝ Систин и Скарлет също побързаха да поздравят двойката и да изразят радостта си от новината.

София е най-голямата от трите дъщери на Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин. Двамата се запознават през 1988 г., а през май 1997 г. сключват брак. Освен София, която вече е на 30 години, двойката има още две дъщери – Систин и Скарлет.

Трите сестри попадат под светлините на прожекторите още преди години, когато заедно получават ролята на посланици на наградите „Златен глобус“ по време на 74-ата церемония. София завършва Университета на Южна Калифорния със специалност, свързана с модата. Заедно със сестра си Систин тя водеше и подкаста „Unwaxed“, а преди това развиваше собствен дигитален книжен клуб.