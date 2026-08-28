Показаха последната снимка на Стефан Данаилов

Актьорът Башар Рахал показа последната снимка на великия Стефан Данаилов. Той разкри обстоятелствата около кадъра и какъв съвет му е дал Ламбо, който винаги ще помни.

Ето какво сподели Рахал във Фейсбук:

"Последната снимка на Мастъра. Беше тъжен и изморен някакси. Студентите не му се бяха обаждали от много време. Бяхме в неговия апартамент на морето, извика ме и си говорихме. Честно. Както само той може.

Каза ми: "Башо, не очаквай нищо от судентите ти, нашата работа е неблагодарна, сещат се за нас като си отидем, давай им каквото можеш, помагай им, учи ги на всичко, което знаеш, ти знаеш много и си добро момче".

И сега няколко дни преди приемните изпити в театралния колеж Любен Гройс ми излезе тази снимка, все едно да ми напомни за това, каква е нашата задача.

Успех на всички, които са изпуснали влака НАТФИЗ, но искат да учат кино, очаквам ви на 1ви с научени материали. Започва едно ново приключение за вас. И нас!"