Кейти Пери проговори за Джъстин Трюдо

Кейти Пери разказа за връзката си с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, отдаде почит на Доли Партън и отговори на критиките срещу поведението ѝ на сцената по време на специална прожекция в Лос Анджелис.

Певицата изненада почитателите си на VIP прожекция на концертния филм „Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris“. По време на финалното изпълнение на „Firework“ тя влезе в залата, присъедини се към публиката и започна да пее и танцува с феновете, предаде БГНЕС.

„Подобно поведение обикновено не е прието в киносалоните, но аз го одобрявам. Мисля, че така трябва да бъде винаги - голямо парти в киното“, пошегува се Пери.

След прожекцията тя участва в разговор с водещия на „Billboard“ Тетрис Кели. Двамата обсъдиха мащабното турне, включващо 91 концерта на пет континента между април и декември 2025 г. Пери пристигна в Лос Анджелис от Мексико, където пя пред 310 000 души на безплатен концерт.

132-минутният филм е заснет по време на два разпродадени концерта в Париж през ноември 2025 г. и излиза по кината на 2 септември в около 70 държави.

Пери говори открито и за отношенията си с Джъстин Трюдо, който присъства на нейния концерт в Монреал през лятото на 2025 г.

„Обикновено не се притеснявам, но в Монреал си казвах: „Не мога да го погледна“, призна певицата.

Тя определи 28 юли 2025 г. като повратен момент в труден за нея период от турнето. Преди това била прекарала шест седмици в Австралия, чувствала се самотна и тъгувала за дома и приятелите си.

„Не всичко вървеше прекрасно. Имаше много тежки дни. Но след това стана сладко - наистина много сладко. След урагана дойде дъгата“, разказа Пери. Връзката им по-късно стана публична, а певицата нарече Трюдо „любовта на живота си“ и заяви, че той ѝ помага да се чувства по-уравновесена. Двамата се появиха заедно на премиерата на филма на фестивала „Трайбека“.

Певицата отдаде почит и на Доли Партън, с която е делила сцената на наградите „Грами“ през 2019 г. и на церемонията на Академията за кънтри музика през 2016 г.

„Тя беше светлина и тази светлина ще продължи да се разпространява. Беше невероятно забавна и сякаш никога нямаше лош ден. Тя беше земен ангел. Нейното наследство ще продължи да расте и всички трябва да следваме примера ѝ“, каза Пери.

Попзвездата коментира и подигравките в социалните мрежи, насочени към танците и сценичните ѝ костюми по време на турнето.

„Така танцувам. Забавлявам се и живея живота си. Ако искате, наричайте ме „кралицата на кринджа“. Ще изживея живота си докрай и няма да съжалявам за нищо“, заяви тя.

Пери отбеляза и 16-ата годишнина от албума „Teenage Dream“, който сравни с изкачването на Еверест.

„Изкачих го и видях гледката. Има обаче още много планини и много други гледки. Не е нужно да изкачвам Еверест два пъти. Благодарна съм, че изобщо имах този успех“, каза певицата.