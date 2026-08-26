Трагедията в Созопол. Кой е бащата на удавеното момче

Бащата на 7-годишното момче, което се удави в Созопол, работи в системата на МВР в Свищов. Това научи Флагман.бг от свои източници. Семейството е било на почивка в станция на вътрешното министерство в морския град.

По информация на Флагман.бг родителите имат три деца. Две от тях са близнаци, а третото е по-малко. 7-годишното момче, което изчезна в морето снощи и бе открито след продължителното издирване днес, е едното от близнаците. По-малкото не е пострадало.

Вчера вечерта бащата бил с децата на плаж „Харманите“, когато се стигнало до фаталния инцидент.

Сигналът за бедстващите е подаден около 19:05 часа - след края на дежурството на водните спасители. По първоначалната информация бащата и двама от синовете му влезли във водата, но секунди по-късно били погълнати от бурните вълни. Едното дете и бащата са извадени, но другото изчезва във водата.

Веднага започна издирване. Български и полски спасители се включват в акцията и в продължение на часове търсят 7-годишното момче. Тази сутрин акцията е подновена, като в нея се включиха и катери на Гранична полиция и кораб на Военноморскире сили.

По-късно днес детето бе открито в южната част на плажа, в района към последния спасителен пост.

По думите на спасителите морето е било опасно. През деня на плажа е бил вдигнат жълт флаг, а в района са се образували силни течения.

По данни на Флагман.бг загиналото момче е едното от близнаците.

Предстои компетентните органи да изяснят всички обстоятелства около инцидента и точната последователност на случилото се във водата. Тялото на момчето е откарано за аутопсия в "Съдебна медицина" в УМБАЛ-Бургас.