Екстремно време: Над 40 градуса до дни!

Към края на август се очертава нова мощна вълна от субтропичен и северноафрикански въздух, която ще доведе до значително повишение на температурите в голяма част от Южна и Централна Европа. Синоптичната обстановка напомня за мощната гореща вълна от юли, когато над Средиземноморието и Южна Европа бяха отчетени множество температурни рекорди, пише "Метео Балканс".

Този път антициклоналният гребен отново ще се разрасне във височина, като се очаква изключително висока геопотенциална височина на изобарната повърхност 500 hPa. В определени райони тя може да достигне около 6000 метра, което е показател за изключително мощна и добре развита топла въздушна маса в тропосферата.

Горещ въздух от Сахара ще повиши температурите

За да се достигнат толкова големи височини на изобарната повърхност от 500 hPa, е необходимо силно затопляне на въздушния стълб. Именно това ще се случи през втората половина на седмицата – мощен пренос на горещ въздух от Северна Африка ще обхване части от Южна и Централна Европа.

Особено впечатляващи ще бъдат температурите на около 1500 метра височина, където се намира изобарната повърхност 850 hPa. На места температурите там могат да надхвърлят 25°C, а локално да се доближат и до 30°C.

Това е изключително топла въздушна маса, която при подходящи условия може да доведе до много високи температури и в приземния слой.

До 40°C и локално 43–45°C

Най-сериозната горещина се очаква между четвъртък, 27 август, и събота, 29 август. В централните и южните части на региона температурите ще се повишат значително, като максималните стойности на много места могат да бъдат между 36 и 40°C.

В отделни райони, особено там, където релефът и локалните атмосферни условия допълнително благоприятстват затоплянето, са възможни стойности от 43–45°C.

Това би било поредният епизод на екстремна жега през това лято и още един пример за все по-честите мощни топли нахлувания през летните месеци.

Краткотрайна, но много интензивна гореща вълна

Един от малкото положителни аспекти на предстоящата ситуация е сравнително бързото развитие и оттегляне на топлата въздушна маса. Горещината няма да продължи дълго, но това не означава, че въздействието ѝ върху температурния баланс на месеца ще бъде незначително.

В продължение на поне три дни температурите в засегнатите райони могат да бъдат с около 7–12°C над климатичните норми за края на август.

Подобна аномалия трудно се компенсира в рамките на същия месец. За да бъде напълно неутрализиран ефектът от няколкодневна екстремна горещина, би било необходимо последващо продължително застудяване с температури значително под нормата.

Какво се очаква в България?

За България горещата въздушна маса също ще окаже осезаемо влияние, особено през периода 27–29 август. Температурите ще се повишат значително, като в много райони максималните стойности ще достигат 35–39°C, а в низините и котловините, особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, са възможни 40°C и локално по-високи стойности. Най-силна ще бъде жегата в обедните и следобедните часове, при което комбинацията от много топла въздушна маса и силно слънчево греене ще създава условия за екстремно високи температури. Впоследствие се очаква постепенно отслабване на горещата вълна и промяна на атмосферната обстановка.

Все по-трудно се наблюдава температурен баланс

Тук се откроява един от най-важните аспекти на настоящата климатична тенденция. В миналото по-топлите периоди по-често са били последвани от достатъчно продължителни по-хладни периоди, които частично са компенсирали температурните аномалии.

През последните години обаче подобен баланс се наблюдава все по-рядко. Горещите периоди изглеждат все по-чести, по-интензивни и на места по-продължителни, докато студените аномалии през лятото са недостатъчни, за да компенсират натрупаната топлина.

Предстоящата гореща вълна в края на август е поредният пример за тази тенденция – мощен субтропичен антициклон, изключително високи геопотенциални височини и нахлуване на много горещ въздух от Северна Африка, което може да доведе до температури около и над 40°C.

Следователно, макар горещата вълна да изглежда краткотрайна, тя ще бъде достатъчно интензивна, за да остави сериозен отпечатък върху температурния баланс на края на август.