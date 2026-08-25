Военен дрон плува край Царево. Гласят се да го обезвреждат

Цял военен дрон се носи в Черно море и край Царево във вторник следобед. Безпилотният апарат е забелязан във водата, а към района вече пътуват специализирани екипи, които трябва да го обследват и да установят какво точно представлява, има ли боеприпас на борда и от какъв тип е машината, за да го обезвредят. По първоначалната информация най-необичайното е състоянието на обекта - той изглежда цял, а не като поредната откъсната част от безпилотен апарат, каквито през последните години многократно достигаха до българския бряг. До приключването на огледа не може да се прави категоричен извод нито за произхода му, нито за предназначението му, пише Флагман.

Южното Черноморие вече свикна с находки от войната и засилената военна активност в Черноморския басейн - крила, двигатели, части от корпуси, силно повредени безпилотни апарати и отделни изделия, които морските течения изхвърлят на десетки и понякога стотици километри от мястото, на което са попаднали във водата.

При сегашния случай според информацията на Флагман.бг става дума за машина, която визуално е запазила основната си конструкция. Ако това бъде потвърдено от специалистите, апаратът би могъл да даде много повече информация за своя модел, оборудване и евентуален маршрут от отделните фрагменти, намирани досега.

Първата задача на екипите обаче няма да бъде да определят чий е дронът, а да установят дали той е безопасен. Всеки неизвестен военен безпилотен апарат във водата се разглежда като потенциално опасен до доказване на обратното, защото по корпуса му могат да останат бойна част, взривни елементи, гориво, пиротехнически устройства или компоненти, които не трябва да бъдат доближавани от неспециалисти.