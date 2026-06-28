Хаос на плажовете: Забраниха къпането по Черноморието ни

Официална забрана за плуване и къпане влезе в сила за по-голямата част от плажовете в популярен черноморски регион. Мярката е наложена от Областната управа на град Шиле поради драстично влошаване на метеорологичните условия, силни ветрове и появата на изключително опасни вълни и подводни течения. Решението обаче изненада хиляди плажуващи и предизвика сериозно пренаселване на малкото останали безопасни зони.

Извънредни мерки и блокирани плажове

Според официалните данни от местната Главна дирекция по метеорология, предпазните мерки са взети на базата на реален риск за живота на летовниците. Властите спряха достъпа до водата във всички прилежащи райони, с изключение на два конкретни обекта – плажовете Аязма и Агва, където условията позволяват контролирано плажуване. Забраната влезе в сила в неделния ден от 13:00 часа и остава в сила до пълното утихване на бурното вълнение.

Огромни тълпи в зоните за къпане

Ограниченията създадоха сериозна логистична криза по крайбрежието. Повечето туристи са пристигнали в курортния регион, без изобщо да знаят за наложените забрани. Тъй като хората отказаха да прекратят почивката си, те масово се насочиха към единствените два разрешени плажа. Това доведе до безпрецедентно струпване на тълпи, навалици от хора и превръщането на Аязма и Агва в пренаселени зони, където свободното място по пясъка се оказа истински лукс.

Курортът, който спасява мегаполиса от жегите

Град Шиле се намира на около 70 километра североизточно от Истанбул и е сред най-предпочитаните дестинации за бягство от градския стрес и жегите през уикендите. Регионът е известен с дългите си пясъчни плажове като Узункум и Алачали, съчетани със скалисти брегове и гъсти зелени гори. Въпреки добре развитата туристическа инфраструктура, Черно море редовно напомня за топлия си, но коварен характер, като силното вълнение често налага подобни спешни намеси от страна на спасителните служби и администрацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com