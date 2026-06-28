Голяма промяна с Черно море. НАСА даде обяснение (Снимка)

Макар и Черно море да е известно със своите тъмни води, то претърпява голяма промяна всяка година през пролетта и лятото, трансформирайки се в ослепителна тюркоазена шир. Скорошно изображение, заснето от НАСА, разкрива в детайли този природен феномен.

На 22 юни 2026 г. инструментът OCI (Ocean Color Instrument) на борда на сателита PACE на НАСА заснема цветните води на Черно море, потвърждавайки мащаба на явлението. Според учените този цвят е резултат от дейността на специфичен вид фитопланктон.

Основният „виновник“ за млечносиния до тюркоазен оттенък на водата е вид фитопланктон, наречен коколитофори, посочват от НАСА в публикация на сайта си, предава Darik Business Review.

Снимка: Черно море от космоса; ©NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Тези микроскопични организми са покрити с плочи от калциев карбонат, които отразяват светлината и придават характерния цвят на повърхностните води. Цъфтежът им обикновено доминира в края на пролетта и началото на лятото.

За разлика от тях, през други периоди от годината във водите на Черно море преобладават диатомите – друг вид микроскопични водорасли. Техните силициеви черупки обаче не озаряват водата, а напротив – допринасят за по-тъмния ѝ вид.

Трансформацията на Черно море е видима не само от специализирани сателити, но и с невъоръжено око от космоса. Около месец преди изображението от PACE, на 27 май 2026 г., астронавт на борда на Международната космическа станция (МКС) също е заснел явлението.

Фотографията, направена от член на екипажа на Експедиция 74, показва как тюркоазените води навлизат в Босфора – тесния проток, който свързва Черно с Мраморно море. Цъфтящият фитопланктон ясно очертава теченията от двете страни на водния път.

Въпреки че са микроскопични, коколитофорите стават толкова многобройни по време на цъфтеж, че променят облика на цели морета и стават видими от космоса.

Това прави дистанционното наблюдение изключително ценен инструмент за учените, които изследват динамиката на тези процеси, особено в райони с ограничен достъп за директно вземане на проби.

Освен визуалния ефект, тези организми играят важна роля и във въглеродния цикъл на океана. Ключови аспекти на тяхното значение включват:

Поглъщане на въглерод: Подобно на други растения, фитопланктонът поглъща въглероден диоксид.

Съхранение на въглерод: Когато коколитофорите умрат, част от въглерода, който са поели, потъва с тях на морското дъно.

Дългосрочен ефект: Този въглерод може да остане съхранен на дъното за много дълги периоди от време, допринасяйки за регулирането на климата.

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