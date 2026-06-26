НАТО гледа към Черно море през София и Анкара

Сигурността в Черно море, устойчивостта на съюзниците и стратегическото партньорство между България и Турция бяха във фокуса на международен форум в София. Дискусията беше организирана от Дирекцията по комуникации на Турция в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията.

Събитието се проведе в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, на която алиансът ще обсъжда отбранителни способности, подкрепата за Украйна и засилването на възпирането. Участниците поставиха акцент върху ролята на България и Турция като съюзници в регион, в който войната в Украйна промени трайно средата за сигурност.

Черно море като изпитание за алианса

Кръглата маса премина под мотото „Преосмисляне на регионалната сигурност в НАТО: устойчивост, сътрудничество и турско-българското партньорство“. В нея участваха дипломати от държави членки на НАТО, представители на академичните среди, експерти по сигурност и външна политика, анализатори от водещи мозъчни тръстове и журналисти.

Сред основните лектори бяха бившият министър на отбраната на България проф. Тодор Тагарев, членове на Президентския съвет по сигурност и външна политика на Турция, представители на турски университети и експерти от Центъра за изследване на демокрацията.

По време на дискусиите бяха разгледани очакванията към срещата на върха в Анкара, отражението на руската война срещу Украйна върху Черноморския регион, както и усилията за укрепване на отбранителните и възпиращите способности на НАТО.

Анкара преди големия форум на НАТО

Форумът в София е част от поредица дискусии, организирани в столици на държави членки на НАТО преди срещата в Анкара. Това е единадесетото събитие от инициативата.

Срещата на върха в турската столица ще се проведе на 7 и 8 юли. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте вече обяви, че на форума ще бъдат представени отбранителни договори за десетки милиарди долари, а съюзниците ще покажат напредък по поетите ангажименти за рязко увеличаване на разходите за отбрана.

Рюте постави срещата в контекста на по-широко пренареждане на отбранителното производство от двете страни на Атлантическия океан. По думите му НАТО навлиза в етап на „индустриална революция“ в отбраната, която трябва да засили сигурността, производството и иновациите.

Турция като ключов черноморски фактор

Участниците във форума подчертаха значението на Турция за поддържането на стабилността в Черно море. Специално внимание беше отделено на прилагането на Конвенцията от Монтрьо, развитието на турската отбранителна индустрия и дипломатическия принос на Анкара в рамките на НАТО.

Турция има особена тежест в региона заради контрола върху проливите и ролята си на черноморска държава членка на НАТО. В условията на война това превръща Анкара в фактор, без който балансът в Черно море не може да бъде разглеждан пълноценно.

България също беше откроена като важен съюзник по източния фланг. За София Черно море вече не е периферна тема, а пряко свързана със сигурността на търговията, енергетиката, военната мобилност и защитата на критичната инфраструктура.

Противоминната група като практическо сътрудничество

Специален акцент беше поставен върху сътрудничеството между България, Турция и Румъния в рамките на Черноморската противоминна група. Форматът е създаден, за да повиши сигурността на корабоплаването и да намали риска от морски мини, появили се след началото на войната в Украйна.

Меморандумът за създаването на MCM Black Sea беше подписан на 11 януари 2024 г. в Истанбул от България, Румъния и Турция. Групата беше активирана през 2024 г. и има задача да подпомага наблюдението, откриването и неутрализирането на морски мини, както и свързани операции за търсене и спасяване.

Това е един от най-конкретните примери за регионално съюзническо действие в Черно море. В него трите държави не просто обменят позиции, а изграждат работещ механизъм за намаляване на риск, който засяга и военната, и гражданската сигурност.

Енергия, инфраструктура и нови технологии

Експертите акцентираха върху необходимостта от по-тясно партньорство между София и Анкара в енергийната сигурност, защитата на критичната инфраструктура и развитието на отбранителни технологии.

Тези теми вече са част от новата логика на сигурността в региона. Газопроводи, пристанища, подводни кабели, комуникационни системи и енергийни връзки все по-често се разглеждат като потенциални цели на хибриден натиск, саботаж или военни операции.

Затова разговорът за Черно море надхвърля класическата военноморска сигурност. Той включва и въпроса как България, Турция и останалите съюзници могат да защитават икономическите и технологичните системи, без които отбраната остава непълна.

Медийна среща в турското посолство

Втората част на събитието се проведе в посолството на Турция в София под домакинството на турския посланик Мехмет Саит Уяник. На срещата с представители на български и международни медии бяха обсъдени ролята на Турция в НАТО, перспективите пред алианса и развитието на отбранителните способности на страните членки.

Сред темите бяха и предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект и автономните системи. Това показва, че дискусията за сигурността вече не се ограничава до техника, разположена на границата или в морето, а включва и технологии, които променят начина, по който се водят бъдещите конфликти.

Черно море вече не търпи политическо отлагане

Форумът в София показа, че Черно море се превръща в една от зоните, в които НАТО ще бъде оценявана не по декларации, а по реална устойчивост. България, Турция и Румъния имат общ интерес морският коридор да остане предвидим, корабоплаването - защитено, а критичната инфраструктура - по-малко уязвима.

Предстоящата среща в Анкара ще даде по-голямата политическа рамка, но регионалните решения ще трябва да се случват именно тук - между съюзниците, които гледат към едно и също море. Ако войната в Украйна доказа нещо, то е, че Черно море вече не е заден двор на сигурността, а изпитание за способността на НАТО да действа навреме.

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