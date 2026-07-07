Тръмп даде голям знак към Турция. Санкциите падат!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде най-силния досега сигнал за голямо разведряване в отношенията с Турция, като заяви в Анкара, че ще свали санкциите срещу страната. Думите му прозвучаха в началото на срещата с турския президент Реджеп Тайип Ердоган на форума на НАТО и поставиха на масата и другия голям въпрос - евентуалното връщане на Анкара към изтребителите F-35.

Решение по самолетите още няма, но Тръмп ясно даде да се разбере, че темата вече е отворена на най-високо равнище. За Турция това е потенциален пробив след години на напрежение със САЩ заради руските системи С-400.

"Ще свалим санкциите", каза Тръмп пред журналисти, когато получи въпрос за мерките, наложени по американския закон CAATSA. Вашингтон въведе санкциите през 2020 г. заради решението на Анкара да купи руски системи за противовъздушна отбрана С-400. Същият спор извади Турция и от програмата за изтребителите от пето поколение F-35 - ход, който Анкара определя като несправедлив и незаконен.

Тръмп не обеща веднага сделка за F-35, но остави вратата широко отворена. "Това е решение, което трябва да вземем. Разбира се, засяга много хора, включително и хора, които се намират в тази зала. Защо да не стане? С Турция имаме отношения и са много по-здрави, отколкото с други държави", заяви американският президент.

Той нарече програмата F-35 "много добра" и "една от най-добрите програми, правени досега". По думите му това "със сигурност" е нещо, което Вашингтон ще разгледа. Източници, запознати с разговорите, посочват, че Тръмп се очаква да подкрепи потенциална продажба на F-35 на Турция, въпреки че остават юридически и конгресни препятствия.

Разговорът с Ердоган започна в тон на видима близост. Турският президент подчерта значението на визитата и на срещата на върха на НАТО в Анкара, а Тръмп даде висока оценка на домакина. "Вие сте много добър лидер, лидер, който е уважаван в целия свят. Имаше много хубава химия между нас, имахме много добри отношения. Турция с лидерството на президента стана една изключително силна страна", каза американският президент.

Двамата лидери ще обсъдят и търговията, което допълнително разширява дневния ред отвъд военната тема. За Анкара обаче най-голямата новина остава възможното отпадане на санкциите - знак, че САЩ може да върнат отношенията с Турция в по-прагматичен и далеч по-благоприятен режим.

На същата среща Тръмп засегна и войната в Украйна. Той заяви, че е говорил с руския президент Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски и изрази надежда, че войната може да бъде уредена скоро. Очаква се Тръмп и Зеленски да разговарят в сряда на форума на НАТО, като украинският лидер вече посочи, че ще постави нуждата от системи за противовъздушна отбрана срещу руските удари.

За Турция обаче денят носи преди всичко знак за възможен обрат. След години на санкции, спор за С-400 и изключване от F-35, Анкара чу от американския президент думите, които чакаше - мерките може да паднат, а темата за изтребителите вече се разглежда отново. Ако този курс се превърне в решение, срещата в Анкара може да остане като начало на нова фаза в отношенията между Турция и САЩ.

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