Тръмп даде голям знак към Турция. Санкциите падат!
Американският президент обяви в Анкара, че ще работи за сваляне на мерките и ще решава за F-35
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Американският президент обяви в Анкара, че ще работи за сваляне на мерките и ще решава за F-35
Американският президент отвори вратата за връщане на Анкара в програмата за F-35
За първия се твърди, че е задържан
Сплавта в магнита, обслужващ помпата на двигателя, е с произход от Китай
Причините са технически проблеми и въздействието на ковид
Правителството в Анкара подкрепя евентуалното преместване на фирмите у нас
Тръмп изрази съчувствие към решението на Турция за решението да купят руски ракети
Сега е моментът да се мисли кога Въоръжените сили на България ще се оборудват със следващото поколение изтребители F-35
Вашингтон. Американската армия съобщи, че е прекратила всички полети на 97-те изтребители F-35 на Lockheed Martin до завършване на допълнителни прове...