Тръмп зарадва Ердоган с важна новина за Турция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че Турция може отново да получи достъп до програмата за изтребителите F-35. Изявлението идва преди срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли.

На въпрос дали ще занесе добри новини за Анкара, Тръмп отговори: „Мисля, че да“, предаде ДПА.

Темата засяга не само F-35, но и американски двигател, който Турция търси за своя проект за боен самолет. „Вероятно ще направя нещо, което ще ги зарадва много“, заяви Тръмп след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом.

Големият тест остава С-400

Турция беше извадена от програмата за F-35 през 2019 г., след като закупи руски зенитно-ракетни комплекси С-400. Вашингтон тогава прие, че руската система е несъвместима с участието на Анкара в проекта за най-модерния американски изтребител, а по-късно наложи санкции срещу турската структура за обществени поръчки в отбраната по линия на американския закон CAATSA.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс уточни, че администрацията проверява дали Турция отговаря на условията за възобновяване на участието си в програмата. „Пийт и целият екип в момента разглеждат това, тъй като има някои неща, които трябва да потвърдим, че са се случили, за да спазим американското законодателство. Президентът ни е помолил да направим това“, заяви Ванс. Под „Пийт“ той имаше предвид министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Жест към Анкара преди срещата на НАТО

Сигналът на Тръмп идва в момент, когато Вашингтон и Анкара търсят по-широко затопляне на отношенията. Администрацията на Тръмп разглежда и възможност за продажба на американски двигатели, предназначени за турския боен самолет KAAN. Сделката се приема като важен жест към Турция преди срещата на върха на НАТО, но не решава автоматично основния спор за връщането ѝ в програмата за F-35.

Анкара настоява от години, че не се е отказала от F-35. За Турция темата е и военна, и политическа - тя беше партньор в програмата, преди да бъде изключена, а турският отбранителен сектор участваше в производствени вериги около самолета. За Вашингтон обаче въпросът е свързан със сигурността на технологията и риска чувствителни данни за F-35 да бъдат компрометирани заради руските системи.

Тръмп заложи на личния тон към Ердоган

Американският президент подчерта добрите си отношения с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп го нарече „много добър човек“, въпреки че го определи и като „противоречива фигура“. След това добави, че и самият той е противоречив.

Тръмп заяви още, че ако не беше Ердоган, може би дори нямаше да присъства на срещата на върха на НАТО в турската столица. Това превръща двустранния разговор между двамата лидери в една от най-важните срещи около форума на алианса.

Решението още не е взето

Засега от думите на Тръмп не следва автоматично връщане на Турция към F-35. По-скоро Вашингтон изпраща политически сигнал, че е готов да търси формула, ако бъдат изпълнени условията на американското законодателство. Ванс ясно посочи, че процесът продължава, а Пентагонът и екипът по национална сигурност трябва да проверят дали необходимите стъпки са направени.

Така темата за F-35 се превръща в един от най-чувствителните въпроси преди срещата на НАТО в Анкара. За Тръмп евентуален пробив би бил демонстрация на лично влияние върху Ердоган и опит за връщане на Турция по-близо до западната отбранителна архитектура. За Турция това би било голяма дипломатическа победа. За алианса обаче остава тежкият въпрос дали компромисът с Анкара може да бъде постигнат, без да се отвори пробойна в правилата за сигурност около F-35.

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