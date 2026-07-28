Тръмп притисна Нетаняху в Белия дом. Каза му край

Американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещнаха в Овалния кабинет за първи път от началото на съвместната им война срещу Иран. Разговорите при закрити врата продължиха почти час и половина и бяха определени от Белия дом като „положителни и продуктивни“. Зад дипломатическия тон обаче пролича сериозен натиск от страна на Вашингтон. Тръмп настоява за по-бързо приключване на непопулярния военен конфликт, който доведе до сериозен икономически хаос и скок на цените в САЩ в навечерието на ключовите междинни избори през ноември.

Напрежение заради разузнавателни данни и протести

Преди срещата Тръмп критикува Нетаняху заради публичното оповестяване на информация за предполагаем ирански ядрен обект в планината Куланг, заявявайки: „Защо трябва да обявяваш това пред целия свят?“, според. Въпреки че призна различията, американският лидер подчерта, че позициите им остават близки. В същото време, пред Белия дом се събраха стотици протестиращи, скандиращи срещу израелския премиер.

Въпреки общественото недоволство и вътрешния натиск, двамата лидери демонстрираха общ фронт, фокусирайки се върху споразумението за прекратяване на боевете с „Хизбула“ в Ливан и разширяването на Авраамовите споразумения.

