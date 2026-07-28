След адския трус в Япония! Експлозия и много загинали (ВИДЕО)

Кошмарът в Япония не свършва. Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападната част на страната, като вследствие на щетите е избухнала експлозия в търговския център Aeon Mall в префектура Кумамото. Полицията потвърди, че има загинали, а спасителните екипи издирват между 20 и 30 служители, за които се смята, че все още са блокирани под отломките, предават световните агенции.

Десетки хора са останали затрупани в търговския център Aeon Mall в префектура Кумамото, след като вследствие на щетите от силния трус е избухнала експлозия, става ясно от обществената телевизия NHK.

Massive explosion reported at Aeon Mall in Kumamoto following the powerful 6.8 earthquake. pic.twitter.com/KIO4CmEOr6 — Pacific Wire (@ChynoNews) July 28, 2026

От пожарната служба съобщиха, че експлозията е довела до срутване на част от втория етаж на сградата.

Полицията потвърди, че има загинали, като към момента броят им не се уточнява. Спасителните екипи продължават издирването на между 20 и 30 служители, за които се смята, че все още са блокирани под отломките.

В социалните мрежи се разпространяват кадри от мястото на инцидента, показващи разрушената фасада на търговския център.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



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Междувременно въздушни кадри, излъчени от NHK, разкриват поражения и по автомагистрала „Кюшу“. На видеото се виждат разместени мостови конструкции и разкъсвания в зоните на дилатационните фуги вследствие на мощния трус.

Освен това товарен влак е дерайлирал в град Яцуширо, което е наложило прекъсване на част от железопътния транспорт в района.

Припомняме, че силното земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападна Япония, като първоначално беше съобщено за десетки ранени, около 40 000 домакинства без електричество и издадено предупреждение за цунами.

Спасителните операции продължават, а властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне.