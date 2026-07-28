Свят

След адския трус в Япония! Експлозия и много загинали (ВИДЕО)

Десетки хора са останали затрупани в търговския център Aeon Mall

След адския трус в Япония! Експлозия и много загинали (ВИДЕО)
28 юли 26 | 18:55
735
Мира Иванова

Кошмарът в Япония не свършва. Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападната част на страната, като вследствие на щетите е избухнала експлозия в търговския център Aeon Mall в префектура Кумамото. Полицията потвърди, че има загинали, а спасителните екипи издирват между 20 и 30 служители, за които се смята, че все още са блокирани под отломките, предават световните агенции.

Десетки хора са останали затрупани в търговския център Aeon Mall в префектура Кумамото, след като вследствие на щетите от силния трус е избухнала експлозия, става ясно от обществената телевизия NHK.

От пожарната служба съобщиха, че експлозията е довела до срутване на част от втория етаж на сградата.

Полицията потвърди, че има загинали, като към момента броят им не се уточнява. Спасителните екипи продължават издирването на между 20 и 30 служители, за които се смята, че все още са блокирани под отломките.

В социалните мрежи се разпространяват кадри от мястото на инцидента, показващи разрушената фасада на търговския център.

Междувременно въздушни кадри, излъчени от NHK, разкриват поражения и по автомагистрала „Кюшу“. На видеото се виждат разместени мостови конструкции и разкъсвания в зоните на дилатационните фуги вследствие на мощния трус.

Освен това товарен влак е дерайлирал в град Яцуширо, което е наложило прекъсване на част от железопътния транспорт в района.

Припомняме, че силното земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападна Япония, като първоначално беше съобщено за десетки ранени, около 40 000 домакинства без електричество и издадено предупреждение за цунами.

Спасителните операции продължават, а властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Япония
Още от Свят
Коментирай