Стана ясно кой не иска да пести енергия въпреки недостига на горива

Японската премиерка Санае Такаичи отхвърли идеята за ограничения в потреблението на енергия въпреки нарастващото напрежение около доставките на петрол. Изказването й идва на фона на затварянето на Ормузкия проток и ескалацията на конфликта в Близкия изток, която разклаща енергийните пазари.

Токио остава силно зависим от внос на суров петрол от региона, което засилва риска за икономиката. Въпреки това правителството избира да не налага рестрикции за бизнеса и домакинствата.

„Не смятам, че на този етап икономическата или обществената активност трябва да бъде спирана“, заяви Такаичи в парламента, като даде ясен сигнал, че Япония няма да последва примера на други държави. Вместо това кабинетът работи по осигуряване на алтернативни доставки, които да компенсират евентуални прекъсвания.

Докато Токио запазва спокойствие, други страни в Азия вече действат по-предпазливо. Южна Корея призова гражданите да ограничат потреблението на енергия, а Малайзия насърчава дистанционната работа с цел намаляване на разхода на горива. Разликата в подходите подчертава различната степен на уязвимост и политически избори в региона.

Премиерът подчерта, че към момента не се налага актуализация на бюджета, след като страната вече разполага с рекордна финансова рамка за фискалната 2026 г. в размер на 122,31 трилиона йени, или около 768 млрд. долара. При нужда правителството може да разчита на предвидените резерви.

Такаичи допълни, че кабинетът ще следи внимателно развитието на ситуацията и ще реагира според обстоятелствата. Засега обаче посланието от Токио е ясно - икономиката продължава да работи, а японците няма да бъдат карани да пестят на всяка цена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com