ЕС крие кой ни прави мръсно за евромонетата

Държава от еврозоната е подала официално възражение срещу проекта за българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука. Това става ясно от документ № 9874/26 на Съвета на Европейския съюз от 29 май 2026 г., предоставен частично след заявление за достъп до обществена информация.

България е внесла официално проекта за одобрение на 19 май 2026 г., като негови автори са Светлин Балездров и Стоян Дерчев, а дизайнът представлява композиция от букви на кирилица и надпис „БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА“. Останалите държави членки са уведомени за предложението на 20 май. Съгласно европейския регламент всяка страна от еврозоната има седемдневен срок да възрази срещу даден дизайн, ако съществува вероятност той да предизвика неблагоприятни реакции сред нейните граждани. Това право е било използвано от анонимната държава на 27 май.

Генералният секретариат на Съвета на ЕС обаче отказва пълен достъп до документа и заличава името на страната в публичната версия. Мотивът за това е, че въпросната държава изрично се е противопоставила на разкриването на информацията на този етап, а и подобно споделяне би подкопало деликатния процес на вземане на решения и защитата на обществения интерес по отношение на паричната политика. Към момента въпросът все още не е включван в дневния ред на заседанията на Съвета или неговите подготвителни органи, а разпространяваните в социалните мрежи предположения (например, че това е Австрия) липсват официално потвърждение.

Случаят беше публично оповестен и от Цвета Кирилова от сдружение „Азбукари“. Тя отбелязва, че въпреки възражението, всички последващи нумизматични каталози и програми на Българската народна банка продължават да планират издаването на монетата през втората половина на 2026 г. в тираж от 1 милион броя. Според нея това е силен индикатор, че емисията няма да отпадне или че казусът вече е решен по процедурен път. Кирилицата е третата официална азбука в Европейския съюз от 2007 г. и вече присъства върху евробанкнотите, като с въвеждането на българските монети това присъствие ще се разшири, но най-важният оставащ въпрос е коя е възразилата държава и какви са нейните основания.

Източник: Vesti.bg (включително предоставената от тях информация от Генералния секретариат на Съвета на ЕС и публикация на Цвета Кирилова във Facebook).

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