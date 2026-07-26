Инфлацията се забавя, но нова ценова вълна удря българите

Инфлацията в България се забавя според официалната статистика, но натискът върху семейните бюджети остава силен. През юни е отчетена месечна дефлация от 0,9%, а годишната инфлация е намаляла до 5,4%, съобщи пред Нова телевизия заместник-председателят на Националния статистически институт д-р Свилен Колев.

Зад общите числа обаче се крие рязко поскъпване на редица услуги, достигащо между 20% и 30 на сто. Още през юли се очаква ново ускоряване заради енергията, горивата и други административно определяни цени.

Средната заплата расте, усещането за обедняване остава

През първото тримесечие на 2026 г. средната работна заплата е нараснала с близо 13% спрямо същия период на предходната година. Според Колев този ръст е достатъчен да компенсира натрупаната за последните три години инфлация, която е приблизително със същия размер.

Средните стойности обаче не показват еднаква картина за всички домакинства. Усещането за обедняване зависи от конкретните доходи и от това какви стоки и услуги купува дадено семейство.

Хората, които отделят по-голяма част от бюджета си за храна, ремонти, транспорт, лична грижа или заведения, могат да усещат значително по-силен ценови натиск от отчетения в общия индекс.

Ресторантите и хотелите удариха с до 30%

Най-сериозно поскъпване през последните две години и половина е регистрирано при ресторантите, хотелите и услугите за настаняване. Увеличението в тези категории е между 20% и 30 на сто.

Колев обясни скока с по-голямото търсене, увеличаването на пътуванията и по-силната позиция на доставчиците. Това позволява на бизнеса по-лесно да прехвърля растящите си разходи върху клиентите.

Така дори при временно поевтиняване на храните хората продължават да плащат осезаемо повече при почивка, вечеря навън или пътуване.

Фризьори, ремонти и курсове дърпат цените нагоре

Значително са поскъпнали и фризьорските услуги, личната грижа, ремонтите и поддръжката на жилища и автомобили. Нагоре вървят и цените на различни обучения, включително шофьорските курсове.

При част от тези услуги годишното увеличение достига около 20 процента. Основната причина е повишаването на разходите за труд, които имат решаващо значение при формирането на крайната цена.

Допълнителен натиск идва от по-скъпите електроенергия, горива, наеми, материали и техническа поддръжка. Това прави поевтиняването в сектора на услугите много по-трудно дори при спад на някои суровини.

Плодовете и зеленчуците временно свалиха индекса

По-слабо напрежение през юни се наблюдава при храните и безалкохолните напитки, чиито цени са намалели средно с около 2 на сто. При продуктите от малката потребителска кошница спадът е между 2,2% и 2,5 на сто.

Основната причина е сезонното поевтиняване на плодовете и зеленчуците. При доматите, краставиците и тиквичките са отчетени намаления от около 25-30 на сто.

Този спад обаче е сезонен и не означава трайно обръщане на общата ценова тенденция. Ефектът му може бързо да бъде заличен от поскъпване при енергията, транспорта и услугите.

Токът и горивата носят нов удар през юли

НСИ очаква инфлацията отново да се ускори през юли. Сред основните причини са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топлоподаването и горивата.

Развитието на конфликта в Близкия изток също може да се отрази върху петролните пазари и цените по бензиностанциите. По-скъпите горива впоследствие се пренасят и върху транспорта, доставките и крайните цени на редица стоки.

Предварителната експресна оценка за инфлацията трябва да бъде публикувана от НСИ през следващата седмица. Очакванията са ценовият натиск да остане повишен и през следващите месеци.

Бюджетът също може да подхрани поскъпването

Увеличаването на възнагражденията чрез бюджетни разходи може да създаде допълнително търсене и да окаже натиск върху цените. Това е особено видимо в секторите, в които предлагането не може бързо да отговори на по-голямото потребление.

Инвестициите в технологии и повишаването на производителността могат да имат обратен ефект. Те позволяват на компаниите да произвеждат повече при по-ниски разходи и да ограничат необходимостта от ново вдигане на цените.

„През първото тримесечие на 2026 г. спрямо същото тримесечие на миналата година средната работна заплата нараства с близо 13%. Това е дори повече, за да компенсира натрупаната инфлация за три години, която също е приблизително толкова“, обясни Колев.

Винетките и цигарите добавят още напрежение

Нов ценови натиск се очаква и от увеличението на винетките от 1 август. По-високите пътни такси ще засегнат пряко шофьорите, но могат постепенно да се прехвърлят и върху транспортните разходи на бизнеса.

Увеличаването на акцизите върху цигарите и останалите тютюневи изделия също ще повиши потребителските цени. Ефектът върху общата инфлация няма да се прояви наведнъж, но ще се натрупва през следващите месеци.