Инфлацията се забавя, но нова ценова вълна удря българите
Хората продължават да усещат обедняване, а нов натиск върху цените се задава още през юли
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Хората продължават да усещат обедняване, а нов натиск върху цените се задава още през юли
Изострянето на търговското напрежение би било неизбежно
През май и юни на месечна база сме на дефлация
Трябва да минем в режим на дефлация, за да видим ясно намаление на някои цени
В годишно изражение инфлацията се забави до 15,9% от 17,1% през май
Дефлацията (спадът на цените, отрицателната инфлация) ще продължава до септември. Това прогнозират експертите на БНБ в първия брой за 2016 г. на "Икон...
По-ниските цени на горивата, на услугите в транспорта и туризма, на обувките и облеклата, както и сезонното поевтиняване при пресните зеленчуци задълб...
София. Увеличение на потреблението чрез увеличение на публичните инвестиции и ясна политика за увеличение на работните заплати - това са предложените...
Горивата поевтиняха с 14,7%, а токът поскъпна с 8,9% Инфлацията за декември замръзна на 0%, обявиха от Националния статистически институт. А за цялат...
Потребителските цени в еврозоната са паднали с 0,2% през декември на годишна база, сочат предварителните данни на Евростат. Причината за това е поевти...
Франкфурт. Еврото падна до най-ниската си стойност спрямо долара от 2006 г. Европейската валута поевтиня в понеделник с 1,2% до 1,1864 долара, но след...
Дефлацията от началото на годината е от 0,5% отчете Националния статистически институт (октомври 2014 г. спрямодекември 2013 г.). За последната година...
Много важно е новото правителство спешно да предприеме адекватни мерки, почерпени от опита на Европа за борба с дефлацията. Този въпрос се подценява у...
Дефлацията няма да намали пенсиите, успокои Христосков Повече пари за осигуровки ще плащат част от бизнеса и работещите от догодина. Причината е, че...
София. Стоките и услугите у нас са поевтинели с 0.4% през юни, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо година по-рано дефлацият...
София. Към момента не се налага взимане на други заеми от държавата, освен одобрения от парламента в размер на 1,5 млрд. евро, заяви категорично финан...
София. Според данните на НСИ дефлацията на месечна основа, тоест през май спрямо април е 0.5%, а на годишна - през май т. г. спрямо май 2013 година -...
След като три поредни месеца имаше спад на цените, индексът се върна към положителни стойности през месец април, когато от Националния статистически и...
София. Индексът на потребителските цени за март 2014 г. спрямо февруари 2014 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Това съобщиха от национ...
Вашингтон. Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира повишение на БВП на България с 1.6% през настоящата година. Това е под очакванията на правител...