Всичко за Дефлация

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Еврото удари 9-годишно дъно

Еврото удари 9-годишно дъно

Франкфурт. Еврото падна до най-ниската си стойност спрямо долара от 2006 г. Европейската валута поевтиня в понеделник с 1,2% до 1,1864 долара, но след...

05 януари | 12:16
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НСИ отчете дефлация от 0.5%

НСИ отчете дефлация от 0.5%

Дефлацията от началото на годината е от 0,5% отчете Националния статистически институт (октомври 2014 г. спрямодекември 2013 г.). За последната година...

12 ноември | 11:43
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