Силен сигнал към властта! Млекопреработвателите застанаха зад новите мерки

Обсъжданите и приемани мерки на държавата срещу ръста на цените получиха силна подкрепа от част от хранителния бранш още преди днешната среща в Министерския съвет. Представители на производителите приветстваха намерението на управляващите да се намесят по веригата между производители и търговски вериги и да ограничат прекомерните надценки върху храните.

„Основният проблем за производителя са особено високите надценки към крайния потребител. За млечните продукти, според КЗК, увеличенията са между 70% и 110%. И производителите, и търговците имат разходи, но трябва да се разбие тази несправедливост“, заяви председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров.

Той открито поздрави управляващите от „Прогресивна България“ за действията им по темата. „Поздравявам "Прогресивна България", че бръкна в кошера“, каза Зоров.

По думите му в млечния сектор има нужда от временен таван на надценките за период от три до шест месеца, за да се ограничи натискът върху крайните цени.

Зоров посочи още, че през последните месеци производителите са били поставени под сериозен натиск заради непрекъснато растящите разходи. Според него цените на петрола, горивата, пластмасовите бутилки, фолиото и опаковките са поскъпвали постоянно, а производителите са избягвали ново увеличение на цените, за да не попаднат в „спирала от проверки“.

Темата за цените ще бъде във фокуса на днешната среща в Министерския съвет, където представители на регулаторните органи, синдикатите, работодателите и браншовите организации ще обсъждат мерките на кабинета срещу поскъпването на храните и нелоялните търговски практики.

Прозвучаха и критични позиции. Икономистът Михаил Кръстев предупреди, че таваните на надценките не са ефективен икономически инструмент и според него могат да доведат до дефицити на определени стоки.

„Не можем да говорим за непосилни цени, когато статистиката отчита ръст на потреблението. Ако употребяваме повече, отколкото сме употребявали миналата година по същото време, това означава, че цените не са непосилни“, коментира той.

Кръстев посочи още, че инфлацията традиционно се ограничава по два начина - чрез намаляване на паричното предлагане и чрез ограничаване на потреблението. Според него в България паричното предлагане продължава да расте заради новите дългове, а потребителите все още не намаляват реално покупките си.

