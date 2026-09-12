"Кошница с грижа" - ще поевтинеят ли трайно храните
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Какво смятат експертите
Те предупреждават, че рекордният дефицит идва при добра събираемост, което прави нуждата от съкращения още по-неизбежна
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Димитър Зоров поиска ограничаване на надценките за поне шест месеца
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Настойчивият двуцифрен ръст на заплатите подхранва ускоряването на цените
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Растежът на БВП с 3,1% през първото тримесечие е по-висок от предварително очаквания
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