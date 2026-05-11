Анализатори: Цените остават голямото изпитание пред новата власт

„Ако някой мисли, че може с едно решение да смъкне цените, това по-скоро няма да се случи.“ С това предупреждение старшият изследовател в Института за пазарна икономика Петър Ганев коментира мерките срещу инфлацията, които новото управление подготвя. Пред Нова телевизия той и изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация Александър Нуцов очертаха основните рискове пред икономиката и възможните решения за овладяване на ценовия натиск.

Мерки срещу високите цени

Според Ганев разговорът за цените и контрола върху пазара се води в България още от 2022 г., но досега не е донесъл сериозен пробив. Той подчерта, че е важно държавата да действа внимателно, така че мерките да не доведат до изкривяване на пазара.

Нуцов също предупреди срещу крайни административни намеси като тавани на цените. По думите му подобни решения често дават временен ефект, но впоследствие водят до още по-силен ценови натиск. Вместо това според него усилията трябва да бъдат насочени към по-кратки вериги на доставки, повече предвидимост и по-добра среда за бизнеса.

Ролята на конкуренцията

Двамата експерти се обединиха около тезата, че българският пазар остава конкурентен, а потребителите имат все по-голям достъп до информация за цените. Според тях повече прозрачност и дигитални инструменти могат да помогнат за по-силна конкуренция, макар че сами по себе си няма да спрат инфлацията.

Петър Ганев отбеляза, че проблемът не е липсата на избор, а общото поскъпване, което вече се усеща във всички сфери на живота.

Бюджетът и държавните разходи

Сериозен акцент в разговора беше поставен върху ролята на държавния бюджет. Според Ганев именно високите дефицити и увеличените разходи през последните години оказват допълнителен натиск върху цените.

Александър Нуцов подчерта необходимостта държавата да търси повече ефективност в публичния сектор, особено в условията на растящи бюджетни приходи. По думите му автоматизацията и новите технологии постепенно ще променят и начина, по който работи администрацията.

Ганев смята, че България все още има възможност да предприеме навременни и балансирани мерки, преди да се стигне до по-тежки ограничения и съкращения.

Работна ръка и инвестиции

Според Нуцов стабилната данъчна среда остава едно от големите предимства на България пред чуждите инвеститори и трябва да бъде запазена, за да продължат инвестициите и развитието на регионите извън София.

Той предупреди и за сериозния недостиг на кадри в икономиката. По думите му много компании изпитват затруднения да намират служители, а развитието на изкуствения интелект ще промени пазара на труда, като едновременно с това ще отвори и нови възможности.

Петър Ганев беше категоричен, че дори при бъдещи реформи в публичния сектор рискът от рязък скок на безработицата остава нисък, тъй като България е сред страните с най-ниска безработица в Европейския съюз.

Двамата експерти се обединиха около тезата, че устойчивото овладяване на инфлацията минава през балансирана икономическа политика, разумни публични разходи и запазване на стабилна пазарна среда.

