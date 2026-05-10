Данъчни облекчения? Мисията е възможна

От деца и ипотеки до дарения и ремонти - как да намалите налога си и да си върнете средства

Данъчната кампания за тази година приключи, декларациите са подадени, данъците платени, но безкрайният цикъл на доходи и облагане продължава. Вече четири месеца получаваме суми за 2026 г., които ще декларираме и за които ще плащаме данъци в началото на 2027 г., а точно тук е моментът да видим колко от вече внесеното може да се върне обратно към нас. Причината е ясна- при фиксиран данък от 10% всяко намаление на данъчната основа води до реално възстановяване на част от платеното, ако бъдат използвани предвидените в закона облекчения.

Как работи законът

Механизмът на връщане на данъци в България е обвързан с начина, по който се изчислява подоходният данък. Той е плосък и е в размер на 10%, но не се прилага директно върху целия получен доход, а върху т.нар. годишна данъчна основа. Именно тази основа може да бъде намалявана чрез различни облекчения, които са изрично предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато едно лице има право на облекчение в размер например на 6000 лв., това означава, че тази сума се изважда от облагаемия доход. След това върху по-ниската стойност се изчислява данъкът, което води до реално намаление от около 600 лв., или приблизително 307 евро. Важно е да се прави разлика между намаление на данъчната основа и директно намаление на данъка, защото при повечето облекчения ефектът е именно чрез първия механизъм.

За да се стигне до възстановяване на суми, е необходимо лицето да е имало облагаеми доходи през съответната година и да е внесло данък върху тях. Ако данъкът е удържан авансово, както е при трудовите договори, възстановяването се извършва след подаване на годишна декларация. В случай че няма внесен данък, няма и какво да бъде върнато.

Друг ключов момент е наличието на публични задължения. Ако към момента на подаване на декларацията съществуват неплатени данъци, осигуровки или глоби, те се прихващат автоматично от сумата за възстановяване. Това означава, че реален превод по банковата сметка ще има само ако всички задължения са погасени.

Улесненията

Най-съществените облекчения по размер са тези, свързани със семейното положение и жилището. Облекчението за деца позволява намаляване на годишната данъчна основа с 6000 лв. за едно дете, 12 000 лв. за две деца и 18 000 лв. за три и повече деца. При прилагане на данъчната ставка от 10% това води до възстановяване съответно на около 600 лв., 1200 лв. и 1800 лв., което в евро е приблизително 307, 614 и 920.

Правото се упражнява от единия родител, като това се декларира изрично. Когато облекчението се ползва чрез работодател, това става в края на календарната година с подаване на декларация, в която се удостоверява, че другият родител няма да го използва. Ако това не е направено, облекчението може да бъде приложено чрез годишната данъчна декларация до 30 април. В случаи, когато доходът на единия родител не е достатъчен, за да се използва пълният размер, остатъкът може да бъде използван от другия чрез подаване на декларация.

При деца с увреждания се предвижда допълнително облекчение в размер на 12 000 лв. намаление на данъчната основа, което води до около 1200 лв. възстановен данък, или приблизително 614 евро. Това облекчение може да се прилага заедно със стандартното, като се изисква валиден документ за степента на увреждане.

Облекчението за млади семейства с ипотечен кредит също има значителен ефект. То позволява приспадане на платените лихви по кредита за първо жилище, но само върху главница до 100 000 лв. Ако за годината са платени например 4000 лв. лихви, това намалява данъчната основа със същата сума и води до около 400 лв. по-нисък данък, или приблизително 200 евро възстановяване. Условията включват сключен граждански брак, възраст под 35 години към момента на кредита и липса на други жилищни имоти.

Процентите зависят от получателя

За хора с намалена работоспособност законът предвижда фиксирано намаление на данъчната основа от 7920 лв., което води до около 792 лв. по-малко данък, или приблизително 405 евро. Това облекчение може да се използва за годината, в която е издадено решението, както и за годината, в която изтича неговата валидност, при наличие на съответния документ.

При доброволните осигурителни вноски и застраховки съществува възможност за намаление до 10% от данъчната основа за всяка от трите категории - допълнително пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховка „Живот“. Ако например данъчната основа е 30 000 лв., може да се приспаднат до 3000 лв. за всяка категория, което при максимално използване води до значително намаление на данъка. Това означава, че при комбиниране на трите вида вноски намалението може да достигне до 9000 лв. от основата, което води до около 900 лв., или приблизително 460 евро по-нисък данък.

Даренията също дават възможност за намаляване на данъчната основа, като процентите зависят от получателя. За повечето организации в обществена полза лимитът е до 5%, за културни дейности - до 15%, а за фондове, свързани с лечение на деца - до 50%. Ако например се направи дарение от 2000 лв. към организация с право на 5% облекчение, признатата сума ще бъде до 5% от данъчната основа, а реалният ефект ще бъде 10% от нея като намален данък. Изисква се наличието на документ, удостоверяващ дарението.

Директните намаления

Облекчението за безкасови плащания позволява директно намаление на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лв., или около 256 евро. Условието е всички доходи да са получени по банков път и поне 80% от тях да са изразходвани чрез безкасови плащания. Не се изисква представяне на документи при подаване на декларацията, но при проверка може да бъдат поискани банкови извлечения.

При ремонт и подобрения на жилище може да се приспаднат до 2000 лв. от данъчната основа за разходи за труд. Това води до около 200 лв. по-нисък данък, или приблизително 102 евро. Условието е разходите за труд да са ясно посочени в документа, като материалите не се признават. Изпълнителят трябва да е регистрирано лице, а между него и възложителя не трябва да има роднинска или служебна обвързаност.

Тези облекчения често остават неизползвани поради липса на информация или неправилно оформени документи, въпреки че могат да се комбинират с други и да увеличат общия размер на възстановените средства.

От документите до превода

Подаването на годишна данъчна декларация е задължителната стъпка за ползване на облекченията. За повечето физически лица срокът е от 10 януари до 30 април, като подаването може да се извърши електронно чрез портала на НАП. Системата предоставя предварително попълнена информация за доходите, което улеснява процеса.

Необходимо е да се въведат данните за облекченията и да се прикачи информация за съответните документи. След попълване на декларацията се посочва банкова сметка, по която да бъде извършено възстановяването. Идентификацията се осъществява чрез персонален идентификационен код или електронен подпис.

Законовият срок за възстановяване на надвнесения данък е до 30 дни от подаването на декларацията. В случаи, когато няма несъответствия или задължения, преводът често се извършва в по-кратък срок. Документите, свързани с облекченията, трябва да се съхраняват за период от пет години, тъй като през този срок може да бъде извършена проверка.

След въвеждането на еврото

От 1 януари 2026 г. България премина към еврото, което доведе до промени в начина на деклариране и възстановяване на данъци. Доходите от 2025 г. продължават да се посочват в левове, тъй като са реализирани преди въвеждането на новата валута, но възстановяванията се извършват в евро.

Поради фиксирания курс при превалутирането се получават стойности с десетични знаци, които не са закръглени. Например облекчение от 6000 лв. се превръща в 3067,75 евро, което води до съответно изчисляване на данъка върху тази стойност. От следващите данъчни години всички стойности ще бъдат изцяло в евро, което ще уеднакви системата.

При работа с данъчните декларации е необходимо да се обръща внимание на това за коя година се отнасят доходите, тъй като именно това определя валутата, в която се попълват данните.

