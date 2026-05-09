Футурологът Магнус Линдквист идва в София

Към водещия у нас финансово-икономически форум се присъединяват още международни експерти, сред които най-силните гласове на европейската медийна сцена. Събитието е на 12 май в Sofia Event Center

Един от най-ярките световни футуролози Магнус Линдквист ще бъде специален гост на форума The Sound of Money 2026 , който ще се проведе на 12 май в Sofia Event Center.

17-ото издание на конференцията се очаква да бъде едно от най-значимите икономически събития в България, събирайки на една сцена водещи умове от бизнеса, финансите, енергетиката, институциите и медиите.

Известен със своя уникален стил, съчетаващ дълбоки анализи с интелигентен и често провокативен хумор, Магнус Линдквист е сред най-търсените международни лектори, които анализират бъдещето, ключовите тенденции и трансформацията на икономиката.

Неговите лекции – които той определя като „интелектуална акупунктура“ – предизвикват аудиторията да мисли по нов начин за света, бизнеса и предстоящите промени.

С почти три десетилетия опит и над хиляда изнесени лекции по света, шведският футуролог представя идеите, които оформят бъдещето – от технологичните пробиви до променящите се икономически модели.

Магнус Линдквист e aвтор на редица книги, сред които The Dare to be Different Book: Seven dares to embrace, enhance and exploit your own uniqueness, The Reset Book: How to Bounce Back from a Crisis (2023), Minifesto (2016).

В най-новата си книга How to Make AI Useful, съвместно с учения от MIT Брайън Раймър, той предлага трезв и ясен поглед върху реалното въздействие на изкуствения интелект.

Участието на Магнус Линдквист във водещия у нас финансов и икономически форум The Sound of Money 2026 идва в ключов момент за глобалната и европейската икономика.

Конференцията тази година поставя фокус върху новата фаза на икономическо развитие, белязана от геополитически напрежения, технологични трансформации и дълбоки промени във финансовите системи.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени теми като:

- ролята на сигурността като двигател на иновациите и инвестициите

- енергийната устойчивост и трансформацията на енергийните пазари

- икономическото бъдеще на Европа и първата година на България в еврозоната

Линдквист, който идва за форума с подкрепата на Mastercard, ще внесе в дискусиите своя характерен поглед към „идеите, които движат човечеството напред“ – как те се сблъскват, как променят начина, по който работим и създаваме, и как оформят възможното бъдеще.

Тази година The Sound of Money 2026 събира финансови лидери, енергийни експерти и визионери от частния и публичния сектор, които ще очертаят пътищата пред капитала и стратегиите за устойчив растеж в един все по-несигурен свят.

За форума идват още международни лектори, сред които един от ключовите архитекти на енергийната трансформация на Германия - Филип Щайнберг, бивш генерален директор по енергийна сигурност в германското министерство на икономиката и климатичните действия; старши съветник към BCG и FGS Global.

The Sound of Money 2026 посреща главния редактор на Euractiv Матю Карничниг, който оглавява медията от януари 2025 г., както и Дженифър Уилтън, бивш главен редактор на германското публицистично издание Die Welt, а сега негов сътрудник.

Форумът отваря врати в 9:00 ч. на 12 май в Sofia Event Center. Стартът е в 10:00 ч.

