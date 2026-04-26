Златни ядки! Цената им скочи до небето

Войната в Иран повиши цените не само на петрола, но и на куп други стоки. Стойността на шамфъстъка скочи до най-високото ниво от години, като наруши доставките в момент, когато нарастващият потребителски интерес към храни, базирани на вкусните ядки, доведе до рязко увеличение на търсенето, съобщи "Файненшъл таймс".

Конфликтът, който засегна корабните пътища и регионалната търговия, усложнява износа от Иран - един от най-големите производители в света на шамфъстък.

"Това е като хазарта - не знаем на каква цена да продаваме", казва пред "Файненшъл таймс" Бехнам Хейдарипур, главен изпълнителен директор на лондонския търговец на едро Borna Foods.

Иран осигурява около една пета от световното производство на шамфъстък и около 25-30 процента от световния износ през повечето години, според Министерството на земеделието на САЩ, посочва БНР. Търговците обаче казват, че реализирането на реколтата на страната става все по-трудно, тъй като войната между САЩ и Израел срещу Иран нарушава логистиката в Близкия изток.

Цените на шамфъстъка се повишиха до около 4,57 долара за паунд (453,6 грама) през март, според анализаторите, което е най-високото ниво от 2018 г. Търсенето се подхранва отчасти от глобалната мания по "дубайския шоколад" - блокчета, пълни с крем от шамфъстък и настърган кадаиф, които станаха “вирусни” онлайн през 2023 г. Това спомогна за още по-голям “бум“ на продукти с вкус на шамфъстък.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com