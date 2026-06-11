Илин Димитров отвори нови врати за българския туризъм в Испания

България ще разширява сътрудничеството си с ключови пазари за туризма, заяви ресорният министър д-р Илин Димитров по време на 126-ата сесия на Изпълнителния съвет на UN Tourism в Толедо, Испания. Форумът е сред важните международни места, където се очертават посоките за развитие на сектора, а участието на страната ни потвърждава активната й роля в разговорите за бъдещето на туризма.

В рамките на сесията бе представена стратегията на организацията за периода 2026-2029 г. и новата управленска визия на генералния секретар Шейха Ал Нуаис. Българската делегация постави акцент върху по-добрите въздушни връзки, новите партньорства, обучението на кадри и по-видимото международно представяне на страната.

Толедо се превърна в сцена за дипломатическа офанзива на България в туризма. Министър Илин Димитров проведе поредица от срещи с министрите на туризма на Испания, Обединените арабски емирства, Египет, Китай, Черна гора, Индонезия и Гърция. Разговорите бяха насочени към конкретни възможности за сътрудничество, а не само към протоколно участие - повече туристи, по-добра свързаност, общи инициативи и по-силно позициониране на България на международните пазари. В срещите участва и посланикът на Република България в Кралство Испания Тодор Стоянов, който подкрепи представянето на страната ни пред партньорите.

Един от най-важните въпроси в разговорите беше въздушната свързаност. За държава като България директните линии не са просто удобство, а ключ към повече туристи, по-дълъг сезон и по-силен интерес от пазари извън традиционния европейски кръг. Подобряването на връзките със страни като Испания, Египет, Китай, Обединените арабски емирства и Индонезия може да отвори нови канали както за входящ туризъм, така и за инвестиции в сектора.

„В България туризмът е двигател за местния поминък и заетостта. Важно е да работим активно с ключови партньори от различни региони на света“, заяви министър Илин Димитров.

Пред участниците във форума той представи България като дестинация с няколко силни лица - културен и исторически туризъм, морски ваканции, зимни курорти, СПА и здравен туризъм. Това е и най-голямото предимство на страната ни - тя не разчита само на един сезон или един тип гости. Черноморието, планинските курорти, минералните извори, древните градове, манастирите и археологическите обекти дават възможност България да бъде рекламирана като целогодишна туристическа посока, а не само като лятна дестинация.

В Толедо бе обсъдена и нуждата от по-добре подготвени кадри. Идеята за сътрудничество между образователни институции и туристически организации е насочена към един от най-чувствителните проблеми в сектора - качеството на услугите. Туризмът вече не се печели само с красиви места и добра цена, а с професионално обслужване, езикова подготовка, дигитални умения и способност да се отговори на очакванията на различни пазари.

Акцент беше поставен и върху съвместни инициативи за популяризиране на туристическите дестинации. Това може да включва общи кампании, участие в международни събития, обмен на опит и по-видимо присъствие на България в мрежите на глобалния туристически бизнес. За страната ни подобни срещи са важни, защото конкуренцията за туристи става все по-силна, а дестинациите, които успяват да се покажат навреме и на правилните пазари, печелят по-бързо.

Участието на министър Илин Димитров в сесията на UN Tourism показва, че България се опитва да излезе от ролята на пасивна дестинация, която чака туристите сами да я открият. Посланието от Толедо е по-активно - страната търси партньори, директни връзки, общи проекти и по-силно международно присъствие. В сектор, в който всяка нова линия, всяка кампания и всяко добро партньорство могат да доведат реални приходи за местните икономики, това вече е въпрос не само на имидж, а и на конкурентоспособност.

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