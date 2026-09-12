Радев постави България в големия космически разговор на Европа
Премиерът използва форума в Париж, за да покаже българските компании, проекта в Доброславци и амбицията за нови високотехнологични инвестиции
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Премиерът използва форума в Париж, за да покаже българските компании, проекта в Доброславци и амбицията за нови високотехнологични инвестиции
Деветнадесетата сесия на смесената комисия ще постави акцент върху автомобилната индустрия, зелените технологии и индустриалното сътрудничество
Анкара дава начало на ключовите събития
През октомври в Лас Палмас де Гран Канария, Испания, той ще се изяви пред взискателната публика от над 2600 професионалисти от повече от 90 държави
Международна дискусия очерта Турция като ключов фактор в региона, а България като важен съюзник по източния фланг
На сесията на UN Tourism страната ни постави акцент върху въздушната свързаност, инвестициите и привличането на повече гости
Земеделският министър настоя за по-единна политика, по-ефективна реакция при кризи и сериозен ресурс за сектора след 2027 г.
Заместник-министър Михаела Карадимова посочи, че секторът има традиции, производствен потенциал и шанс за по-силно участие в общите европейски проекти
Основен акцент в дискусията бяха възможностите за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество, насърчаването на инвестициите и развитието...
Кирил Темелков обяви в Баку следващи стъпки по AGTB и акцент върху сигурността чрез диверсификация и свързаност
Президентът предупреди, че Европа не може да гради сигурност, иновации и отбрана за сметка на кохезията и регионите
Зам.-министър Мариела Модева представи сектора като инструмент за регионално развитие, доверие и партньорство в Централна и Източна Европа
Темите за устойчивите градове, жилищата и развитието събират лидери от цял свят в Баку
Иван Василев обяви амбицията страната ни да стане регионален център за изкуствен интелект и високопроизводителни технологии
Еврозоната е важна котва на стабилност, доверие и икономическа защита, заяви Димитър Радев
Президентът се включва в стратегически дебати за газови доставки и европейска сигурност
Близо 50 лидери обсъждат енергетика и стабилност, Канада се включва за първи път
„Търговия с човешко лице“ е пътуващ форум, който отговоря на специфичните потребности на бизнеса в различни части на България
С всяко следващо издание фестивалът утвърждава своето място като значим културен форум
В рамките на три дни форумът се превърна в една от най-големите глобални платформи