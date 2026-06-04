България иска по-видимо място в европейската отбранителна индустрия

България трябва да бъде не просто участник, а активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова при откриването на Индустриалния форум в рамките на Международното изложение на отбранителната индустрия ХЕМУС 2026.

По думите й българските предприятия имат традиции, експертиза и реален производствен потенциал, които могат да бъдат превърнати в по-силно присъствие в европейските отбранителни вериги. Карадимова постави акцент върху достъпа до финансиране, нови технологии, стратегически партньорства и по-добра интеграция в европейската и съюзническата отбранителна екосистема.

„Нашата амбиция трябва да бъде ясна - България да не бъде само участник, а активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия“, каза заместник-министър Карадимова пред участниците във форума.

Тя подчерта, че българската отбранителна индустрия разполага с утвърдени традиции и значителна експертиза, а предприятията в сектора вече се адаптират към новите технологични и пазарни реалности. По думите ѝ български компании участват във важни международни вериги за доставки, което създава основа за по-широко включване в европейски проекти.

Един от най-силните аргументи за ролята на сектора са икономическите му показатели. През 2025 г. стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига близо 2,5 млрд. евро, като се запазва нивото на стокообмена с чуждестранни контрагенти спрямо 2024 г. Карадимова отбеляза, че отбранителната технологична и индустриална база има сериозно значение не само за сигурността, но и за националната икономика.

„В сектора са заети над 70 хил. души, а редица предприятия са структуроопределящи за развитието на цели региони в страната“, допълни заместник-министърът.

Според нея новите европейски инициативи и механизми за подкрепа на отбранителната индустрия отварят важен прозорец за българските предприятия, научни организации и иновативни компании. Сред тях са Европейският фонд за отбрана, инициативата ReArm Europe - „Готовност 2030“, механизмът SAFE и Програмата за европейска отбранителна индустрия EDIP.

Карадимова акцентира, че участието в европейски консорциуми не е само въпрос на финансиране. То дава достъп до нови технологии, ноу-хау, партньорства и интеграция в бъдещите индустриални вериги на Европа. Именно това според нея трябва да бъде следващата посока за българските предприятия - по-активно включване в общи разработки, съвместни проекти и по-мащабни производствени решения.

Заместник-министърът посочи и значението на сътрудничеството в рамките на НАТО. По думите й то остава ключов фактор за развитието на отбранителните способности и индустриалното коопериране, особено в условия, в които съвместимостта на способностите и технологичната интеграция придобиват все по-голямо значение.

„Убедена съм, че България има потенциала да бъде по-активен и по-добре интегриран участник в европейската и съюзническата отбранителна екосистема. Разполагаме с индустриална основа и значителен научен потенциал. Следващата стъпка е тези предимства да бъдат превърнати в реални партньорства, проекти и инвестиции“, посочи Карадимова.

Посланието от форума беше, че българската отбранителна индустрия вече има база, опит и международни връзки, но трябва да направи по-смела крачка към европейските програми и съюзническите проекти. Така секторът може да запази силната си икономическа роля, да разшири технологичния си капацитет и да превърне българските предприятия в по-разпознаваеми партньори в новата отбранителна архитектура на Европа.

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