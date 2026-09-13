Триумфът на Мохамед бин Салман. Урокът от Мека, който Европа отказва да чуе
Военният пакт събра доктрината на Тръмп, амбициите на Рияд и мощта на Анкара и Исламабад
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Военният пакт събра доктрината на Тръмп, амбициите на Рияд и мощта на Анкара и Исламабад
Премиерът Радев лично представи проекта за нов високотехнологичен център
Срещите на ХЕМУС 2026 поставиха акцент върху иновациите, киберсигурността, SAFE и укрепването на веригите на доставки
Заместник-министър Михаела Карадимова посочи, че секторът има традиции, производствен потенциал и шанс за по-силно участие в общите европейски проекти
Рядък почти колкото златото, по-скъп от него и жизненоважен за армията, самолетите и бъдещето
Средствата от Европа са за военната индустрия
C 50 нa cтo ce e yвeличил изнocът нa oтбpaнитeлнaтa индycтpия зa 2015 гoдинa в cpaвнeниe c 2014-тa. Toвa стана ясно пpи oтĸpивaнeтo нa 12-тo излoжeниe...
Брюксел. Генералният секретар на НАТО Андерс фог Расмусен днес призова европейските страни да се снабдят с повече безпилотни самолети и да засилят отб...