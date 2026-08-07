Старо летище става космическа база. Море от пари до София

Старо летище се превръща в новата космическа база на Българи. В продължение на четвърт век пистата край Доброславци стоеше като спомен от друга епоха. Място, което някога е било част от военната авиация на България, постепенно потъна в забрава. Самолетите изчезнаха, хангарите останаха празни, а огромната територия край София чакаше своя нов шанс.

Този шанс вече има име - високотехнологичен индустриален парк, който трябва да превърне бившето летище в център за космически технологии, отбранителна индустрия и иновации и да донесе милионни инвестиции на България.

Идеята е Доброславци да се превърне от символ на неизползван потенциал в място, където се създават технологии за бъдещето. Проектът бе представен преди ден лично от премиера Румен Радев.

"Космическата врата“ край София

На територията на бившето летище ще бъде изграден парк с фокус върху сектори, които вече променят световната икономика - космически технологии, изкуствен интелект, роботика, високотехнологично производство и научноизследователска дейност.

Проектът е свързан с реализацията на приоритетна инвестиционна инициатива чрез публично-частно партньорство между държавата и Starbase Europe.

Амбицията е Доброславци да стане място, където български компании, международни инвеститори и научни екипи да разработват продукти с глобално приложение.

В свят, в който космосът вече не е само територия на големите държави, а нов икономически сектор, България има възможност да се включи в надпреварата не само като потребител, а като производител на технологии.

От военна база до икономическа зона на знанието

Историята на летището е свързана с авиацията и отбраната. След спирането на активната му летателна дейност преди около 25 години огромната територия остава без ясна икономическа функция.

През 2023 година е взето стратегическо решение мястото да бъде превърнато в Икономическа зона Доброславци – територия, която да привлича инвестиции във високите технологии и индустриите с висока добавена стойност.

Сега проектът навлиза в нов етап. Идеята не е просто да се построят фабрики и административни сгради. Целта е да се създаде екосистема, в която образование, наука и бизнес да работят заедно.

Моделът следва примера на редица успешни технологични паркове по света, където около университети, лаборатории и производствени бази се създават цели индустрии.

Пистата остава, самолетите получават нова мисия

Един от най-интересните елементи на проекта е, че пистата няма да бъде заличена. Тя ще бъде ремонтирана и удължена, като ще запази функционалността си. Освен за нуждите на новия комплекс, тя ще продължи да се използва като база за подготовка на Националната служба за охрана.

Така Доброславци няма да загуби авиационния си характер. Напротив – миналото и бъдещето ще се срещнат на едно място.

Пистата, която някога е обслужвала военната авиация, може да стане част от инфраструктурата на новата технологична икономика.

България ще гледа Земята от космоса

Една от ключовите идеи в проекта е изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса.

Това означава България да използва по-активно информацията, която идва от сателитите – за управление на кризи, земеделие, климатични промени, опазване на околната среда, инфраструктура и сигурност.

Днес космическите данни са новият стратегически ресурс. Сателитите вече не са само научна тема – те помагат на държавите да вземат решения в реално време.

От наблюдение на пожари и наводнения до контрол на земеделски площи и анализ на природни ресурси – космосът се превръща в инструмент за управление на ежедневието.

Хиляди нови възможности за младите специалисти

Най-голямата стойност на проекта няма да бъде само в инвестициите и сградите. Истинският въпрос е дали България ще успее да задържи младите инженери, програмисти, учени и специалисти, които днес често търсят реализация в чужбина.

Космическата индустрия създава работни места не само за астрофизици и инженери.

Тя отваря възможности за специалисти по електроника, софтуер, роботика, производство на компоненти, анализ на данни и изкуствен интелект.

Една ракета или един сателит са резултат от работата на хиляди хора с различни умения.

От страна, която купува технологии, към страна, която ги създава

Голямата цел зад проекта е промяна на икономическия модел. В продължение на години България често беше част от веригата като място за производство, но не и като център за създаване на технологии.

Доброславци трябва да промени тази роля. Ако проектът бъде реализиран успешно, бившето военно летище може да се превърне в място, където български компании създават продукти за световния пазар.

Пистата, която години наред чакаше самолети, може да стане стартова площадка за друга епоха – тази на знанията, иновациите и космическите технологии. Защото бъдещето вече не се измерва само в километри магистрали и квадратни метри построени сгради. То се измерва в идеи, изобретения и способността една държава да създава собствена технология.