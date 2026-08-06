Нова офанзива за чужди компании започва от България

Правителството поставя привличането на инвестиции и икономическата дипломация сред основните си приоритети. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на годишната среща на ръководителите на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ). По думите му България трябва да използва засиления интерес на международни компании и да превърне страната в предпочитано място за нови индустриални проекти и високотехнологични инвестиции.

Инвестициите стават национален приоритет

Пред ръководителите на СТИВ Пулев представи основните акценти в управленската програма, сред които административната реформа, промените в Закона за насърчаване на инвестициите и създаването на Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет.

„Трябва да подкрепяме българския бизнес и да правим всичко възможно да интегрираме българските компании във веригите за доставки и за добавена стойност на регионално и световно ниво“, заяви вицепремиерът. По думите му страната има реален шанс да се възползва от благоприятната международна среда, тъй като интересът към България от компании от Европа, Азия и Близкия изток нараства.

Фокус върху нови международни партньорства

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще работи съвместно със СТИВ за привличането на нови стратегически партньорства, които да бъдат превърнати в конкретни инвестиционни и индустриални проекти.

„Трябва да използваме тази възможност, като действаме координирано, бързо и в пълно съответствие с външнополитическите приоритети на България“, подчерта Пулев. Той допълни, че икономическата дипломация вече се превръща в един от най-важните инструменти за разширяване на присъствието на българските компании на международните пазари.

Край на меморандумите "в чекмеджетата"

Според вицепремиера правителството ускорява подписването на международни меморандуми, които дълго време не са били придвижвани. „Засилваме диалога с нашите международни стратегически партньори и ускоряваме подписването на различни меморандуми, които до този момент са събирали прах като работни версии в чекмеджетата“, каза Пулев.

По думите му тези документи ще отворят нови възможности пред българските компании и публичните предприятия за участие в международните вериги на стойността.

Външната политика вече с икономически фокус

Пулев постави специален акцент върху икономизацията на външната политика. Според него външнополитическите решения и икономическите интереси трябва да се планират съвместно още от самото начало. Той обяви още, че правителството има амбицията да възобнови работата на смесените междуправителствени комисии с партньорски държави, които да подпомагат развитието на икономическите отношения и инвестиционното сътрудничество.

Търговските представители получават ключова роля

Вицепремиерът определи Службите по търговско-икономическите въпроси като най-важния инструмент за привличане на инвестиции и развитие на международните икономически връзки. „Разбира се, няма как да говорим за външна политика без СТИВ - търговските представители, които за мен сте най-важният и най-критичният инструмент за растеж и за създаване на качествени партньорства на международната сцена“, заяви той.

„За мен вие сте острието на българската външна политика, свързана с икономическото сътрудничество“, каза още Пулев и увери, че правителството ще осигури на търговските представители по-добра координация между институциите, повече инструменти за работа и по-активна подкрепа за българския бизнес на международните пазари.