Илин Димитров готви туристически пробив в три ключови държави
Румъния, Германия и Полша влизат във фокуса на конкретни мерки за повече гости, полети и по-силна реклама на България
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Румъния, Германия и Полша влизат във фокуса на конкретни мерки за повече гости, полети и по-силна реклама на България
Нови правила, разработени заедно с бизнеса
Има сигнали, че продукти в България са много по-скъпи от аналозите им в Западна Европа
Гражданите на България ще имат официална информация за актуалните цени в страната ни
Целта е кой колко чужди инвестиции ще осигури за България
Държавата ще ги праща там, където се търсят пазари Търговските аташета към българските посолства в чужбина, които не работят ефективно, ще бъдат съ...