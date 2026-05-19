Илин Димитров готви туристически пробив в три ключови държави

Министърът на туризма Илин Димитров обсъди конкретни стъпки за привличане на повече туристи от Румъния, Германия и Полша - три от най-важните пазари за България. В разговорите с туристическите аташета в Полша и Германия и с посланика на България в Румъния Радко Влайков са разгледани записванията, възможностите за допълнителни полети, конкуренцията в региона и по-доброто позициониране на страната ни.

Данните показват различна картина - Румъния остава един от най-силните пазари, Германия се възстановява, а Полша започва 2026 г. с много силен ръст. „Искам да чуем реалната картина на всеки пазар и да действаме навреме. Българският туризъм има нужда от резултати, а резултатите идват с работа, постоянство и по-малко приказки“, заяви Димитров.

Германия се връща, но рискът трябва да се хваща навреме

Германия остава пазар с голямо значение за българския туризъм, но и с нужда от бързи решения. В разговорите са обсъдени последиците от фалита на туроператора „Електра“ и възможностите част от загубения капацитет да бъде компенсиран още през настоящия сезон.

Вече са проведени разговори с партньори за допълнителни полети, включително с ICC като консолидатор на чартърни програми. От 14 май до 26 септември са планирани 255 полета от четири германски летища до Варна и Бургас, които имат потенциал да доведат около 46 000 туристи.

През 2025 г. от германския пазар са отчетени 306 537 регистрации на туристи в местата за настаняване у нас. Това е ръст от 24,3% спрямо 2024 г., но пазарът все още остава под нивата от 2019 г.

Според министър Димитров данните показват, че реакция за сезон 2026 е възможна. Още по-важно обаче е подобни рискове да се предвиждат по-рано при подготовката за лято 2027 г., за да не се губи капацитет в последния момент.

Полша дава силен старт за 2026 г.

Полша беше определена като пазар със сериозен потенциал за растеж. Акцентът е върху по-ясното представяне на България след пълноправното присъединяване към Шенген и върху по-активната комуникация с туроператори, авиокомпании и медии.

През 2025 г. регистрациите на полски туристи в България са 266 415, което е лек спад от 1,2% спрямо 2024 г. Първите месеци на 2026 г. обаче показват много по-добра перспектива - от януари до март регистрациите са 8532, или с 61,3% повече спрямо същия период на миналата година.

Обсъдени са и възможностите за използване на добрата въздушна свързаност. В момента има 21 полета седмично от четири полски летища до София.

Целта е България да бъде разпознаваема не само като морска дестинация, а като близка, достъпна и сигурна страна за пътуване през цялата година. Това означава по-силно присъствие на пазара, по-ясни послания и по-добра връзка между транспорт, реклама и туристически продукт.

Румъния остава стратегическият голям съсед

Румъния продължава да бъде един от най-силните туристически пазари за България. През 2025 г. са отчетени 984 092 регистрации на румънски туристи в местата за настаняване у нас. Това е с 8,5% повече спрямо 2024 г. и с 51,2% над нивата от 2019 г.

С посланика на България в Румъния Радко Влайков министър Димитров обсъди мерки за по-силно позициониране на българския пазар. Сред тях са роуд шоу в Букурещ, срещи със специализирани туристически журналисти и инфлуенсъри, както и разработване на общи маршрути за туристи от по-далечни пазари.

Министърът заяви, че ще работи за разкриване на туристическо аташе в Румъния, тъй като в дългосрочен план това е стратегически пазар за България.

„Имаме възможност да развиваме общи маршрути, да работим по-активно с медиите и бизнеса и да привличаме повече туристи и в двете посоки. Това е потенциал, който трябва да използваме много по-добре“, посочи министърът.

Фокусът е върху резултати, полети и видимост

Общата линия в разговорите на министър Илин Димитров е ясна - България трябва да реагира по-бързо на промените на пазарите, да използва по-добре въздушната свързаност и да бъде по-видима пред туристите в държавите, които вече дават сериозен поток към страната ни.

Германия носи възможност за възстановяване и допълнителен капацитет, Полша показва силен ръст в началото на годината, а Румъния остава близък и стратегически пазар, в който България има още неизползван потенциал.

