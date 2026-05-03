Ето колко милиарда очакват да получат

Българското Черноморие се подготвя за един от най-силните си сезони от десетилетия насам, сочат данните за милиони предварителни резервации. Прогнозите на Института по анализи и прогнози в туризма са повече от оптимистични – очаква се страната ни да реализира приходи от над 2 милиарда евро в периода от май до септември 2026 г. Въпреки тези внушителни цифри обаче, браншът далеч не е в празнично настроение.

Между големия оборот и тънките сметки

Според проф. Румен Драганов, въпреки очаквания огромен брой туристи, собствениците на хотели са буквално „притиснати до стената“. Основната причина е главоломното нарастване на разходите за издръжка. Данните показват, че поддръжката на един хотелски обект е поскъпнала средно с 30% спрямо предходната година. В това число влизат повишените цени на електроенергията, хранителните стоки, консумативите и най-вече – разходите за труд в условията на остър дефицит на кадри.

Прозорецът на възможностите: Май – септември

Летният сезон през 2026 г. се очертава като „преломен“. Интересът от чуждестранни пазари се завръща с пълна сила, а българите все по-често избират родните курорти заради подобреното качество на услугите. Експертите предвиждат, че ако темпото на резервациите се запази, България може да отчете исторически ръст в броя на нощувките и да разгърне максимална заетост от май до края на септември.

Рискът за бизнеса

Големият въпрос пред сектора остава рентабилността. Хотелиерите предупреждават, че макар и да очакват милиони гости, нетната печалба може да се окаже по-ниска от предходни години заради инфлационния натиск. „Приходите растат, но разходите ги изпреварват“, споделят представители на бранша, които са принудени да балансират между конкурентните цени и оцеляването на бизнеса си.

Въпреки трудностите, прогнозата за 2 милиарда евро е ясен сигнал, че България остава ключова дестинация на картата на Европа, а туризмът – основен стълб на националната икономика.

