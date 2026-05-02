Гущеров-баща проговори. Възмути се от българите

След години пълно мълчание и бягство от светлината на прожекторите бившият депутат от БСП Добромир Гущеров, баща на Християн Гущеров, който подлуди България със скандалите си със Светлана, най-после проговори. Противно на очакванията, Гущеров старши не коментира сина си, а се възмути от "масовата неграмотност" у нас.

"Умствена нищета ни е заляла. Често се използват думи, буквално преведени от чужди езици, създават се нови изрази по чужд модел с роден езиков материал, а това започва масово да се употребява както от неграмотни хора, така и от водещи журналисти в големи медии", заявява бизнесменът.

Той дава пример с думата "самокатастрофирал" и изразява надежда, че поне бъдещите политици ще пазят българския език, пише "Хотарена".

Гущеров не спестява и по-обща оценка: "Какво да очакваме от масовия българин, когато за него официалната дреха е анцугът, а върховният интелектуален интерес – токшоуто. За част от хората да живеят весело и разгулно е бъдещето", казва той.

Според него новите лица в политиката трябва да избягват езиковите грешки и клишета, като дава примери с изрази като "ваканцуване", "входящност", "иновантно", "да направиме", "да кажеме", "въх".

Гущеров подчертава, че не следи отблизо работата на парламента, тъй като се е насочил към други занимания. Заедно със съпругата си Диана Гущерова развива видеоблог за пътешествия.

Наскоро двамата са били във Франция, където са снимали малко село с каменни улици, местна кухня и атмосфера, която описват в публикациите си.

"Към днешна дата не искам да давам интервюта. Предпочитам да пиша за красиви места и пътешествия – това ме изпълва с радост и ме прави щастлив", казва той.

А по темата за отношенията със сина си Христиан Гущеров той не желае да говори. Според близки до семейството двамата рядко поддържат контакт, а отношенията им са запазени във времето – като между баща и син.

Твърди се още, че Гущеров е приел спокойно новината за предстоящия развод на сина си със Светлана Василева, която никога не е одобрявал.

