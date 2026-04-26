13 почивни дни през май. Бизнесът ръмжи

Общо 13 са официалните почивни дни и уикендите през май - неочаквана ваканция, която накара бизнеса да ръмжи, защото това затруднява сметките му за месеца.

През май традиционно неработни са 1 май (Ден на труда), 6 май (Гергьовден) и 24 май (Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност).

Тази година 24 май се пада в неделя, което означава, че няма да работим на 25 май (понеделник).

Шест дни почивка с два дни отпуск

Ако планирате по-дълга почивка през май, то най-подходящият период за това е 1 - 6 май. През него работни дни са само 4 и 5 май, така че с два дни отпуск ще имате на разположение цели шест почивни дни.

Ако пък решите да почивате на гръцкото море извън сезона, можете да използвате седмицата 25 - 31 май, когато вероятността за повече слънце е по-голяма.

Статистиката сочи, че през четвъртата седмица на май средната температура на въздуха в Гърция е около 25 градуса, а на водата - около 20 градуса.

Два дни ваканция за учениците

Освен на официалните празници в майския календар, учениците ще почиват на 20 и на 22 май, които се падат в сряда и в петък. Те са неучебни дни заради държавните зрелостни изпити.

За начален етап (1-3 клас) тази учебна година пък приключва на 29 май.

