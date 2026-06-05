Древен трик превръща отстатъците от храна в деликатес

Учени и биотехнологични компании по света разработват нови начини за превръщане на хранителните отпадъци в качествени продукти, които могат отново да влязат в човешкото меню.

Биоинженерът Ваю Хил-Майни от Станфордски университет и неговият екип са създали нов вид сирене, което по вкус напомня на пекорино или пармезан, но е произведено от хранителни отпадъци чрез ферментация с гъби, пише BBC.

„Едно от най-удивителните неща, които открихме, е, че можем да вземем отпадъци и с помощта на гъбична ферментация да създадем изключително вкусно сирене“, обяснява той.

Ферментацията представлява биологичен процес, при който микроорганизми превръщат въглехидратите в различни вещества без наличието на кислород. Освен в производството на хляб и бира, този процес намира все по-широко приложение в хранителната индустрия.

Британската компания Fermtech например използва какаови люспи, които обикновено се изхвърлят, за да произвежда заместител на какаото.

„Когато помиришете какаовите люспи, ще усетите силен шоколадов аромат. Жалко е подобни ресурси да бъдат изгаряни или компостирани“, казва главният изпълнителен директор на компанията Анди Клейтън.

Испанската компания MOA Foodtech използва изкуствен интелект, за да открива най-добрите комбинации между хранителни остатъци и микроорганизми.

Според изпълнителния директор Боско Емпаранса системата вече може да разработва до 300 различни биопроцеса за час – огромен скок спрямо началото на компанията, когато са били нужни две седмици за създаването на един процес.

В Германия компанията MicroHarvest използва странични продукти от захарната индустрия като меласа, за да произвежда висококачествена храна за домашни любимци.

Според експертите подобни технологии не само намаляват хранителните отпадъци, но и спестяват ресурси, ограничават вредните емисии и създават нови възможности за производство на храни в бъдеще.

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