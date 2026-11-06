Ето я тайната за най-здравия имунитет! Нещо неочаквано вкусно
Учени от Харвард и Станфорд и британският професор Тим Спектър предлагат неочакван поглед към храненето през сезона на вирусите
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Учени от Харвард и Станфорд и британският професор Тим Спектър предлагат неочакван поглед към храненето през сезона на вирусите
Две деца и трима възрастни бяха открити живи след близо 5400 километра дрейф в малка лодка. Съдбата на останалите четирима пътници все още е неизвестн...
Нови технологии използват гъби, изкуствен интелект и ферментация
Уникален за България туристически фуникуляр беше монтиран на хълм Трапезица във Велико Търново