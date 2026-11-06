Тръгнали на разходка, изчезнали за 3 месеца: Петима оцеляха насред Тихия океан

Две деца и трима възрастни бяха открити живи след близо 5400 километра дрейф в малка лодка. Съдбата на останалите четирима пътници все още е неизвестн...