Световен шампион във Формула 1 даде рамо на Никола Цолов

Никола Цолов получи нов шанс в битката за място сред най-добрите автомобилни състезатели в света, след като основният му конкурент в „Рейсинг Булс“ Лиъм Лоусън допусна сериозна грешка по време на втората свободна тренировка за Гран при на Мексико. Инцидентът предизвика острата реакция на четирикратния световен шампион Макс Верстапен и постави под допълнително напрежение бъдещето на новозеландеца в отбора.

Само часове по-рано 19-годишният Цолов направи впечатляваща първа поява в официален състезателен уикенд от Формула 1, като завърши 12-и в първата свободна тренировка на пистата „Ерманос Родригес“. Българският лъв управлява болида именно на Лоусън и показа скорост, която привлече вниманието на специалистите и ръководството на „Рейсинг Булс“.

Цолов изостана само с 0,126 секунди от Арвид Линдблад, който също се състезава за тима, а представянето му получи положителна оценка и от ръководителя Алън Пермейн. Това беше сериозна заявка от българския талант, който вече доказа качествата си във Формула 2 и продължава да се бори за място в най-престижния автомобилен шампионат.

В следващата тренировка вниманието се насочи към Лиъм Лоусън, който влезе в контакт с болида на Макс Верстапен без обективна причина. След разглеждане на инцидента стюардите наказаха двамата пилоти с преместване с една позиция назад на стартовата решетка и отнеха по една точка от суперлицензите им.

Верстапен не скри недоволството си от поведението на своя колега и подчерта, че подобни решения са особено рисковани за състезател, който се бори да запази мястото си. Световният шампион посочи, че самият той би действал по-разумно в подобна ситуация, а грешката на Лоусън идва в момент, когато ръководството на „Рейсинг Булс“ оценява вариантите си за следващия сезон.

Въпреки инцидента Лоусън записа девето време във втората тренировка, което показва, че конкуренцията за място в отбора остава сериозна. Никола Цолов все още няма договор като титулярен пилот за 2027 г., а решението зависи от цялостната оценка на ръководството, макар и първата му тренировка да бе обещаваща.

За България залогът е огромен. Цолов е първият българин, участвал в официална свободна тренировка от Формула 1, а след силното му представяне в Мексико мечтата за първи български титуляр на стартовата решетка го придвижва още една крачка напред. Следващите решения на „Рейсинг Булс“ ще покажат дали Българския лъв ще получи шанса, към който върви през цялата си кариера.

Много зависи и от това дали българинът, който е на второ място по точки във Формула 2, успее да извоюва първата си титла до края на годината. Остават две състезания, а разликата му с Рафаел Камара, който води класацията, е едва 7 точки. Това практически означава, че шансовете за Цолов са огромни и бъдещето на пилота ни ще заивис изцяло от следващите 2 състезания.