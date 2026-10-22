Крисия с първа реакция за новото гадже на Цолов

Дни след като "България Днес" щракна Никола Цолов да се натиска с ново гадже, бившата му половинка Крисия Тодорова намери загадъчен начин, по който да коментира новината.

В свое инстаграм стори певицата сподели песен с гръмкото заглавие "I Will Overcome", което преведено на български, означава "Ще го преживея". Според мнозина посланието е отправено именно към автомобилния състезател, прославил страната ни надлъж и нашир.

Открива ли Крисия своята история в разтърсващите редове - можем само да гадаем, но е факт, че парчето успява да я докосне, щом намира място в личния й профил.

Екип на изданието опита да се свърже с Криси по темата, но хубавицата категорично отказа какъвто и да е било коментар.

Най-неочаквано, точно през лятото, розовият балон се спуква и двойката Цолов и Крисия официално се разделя.