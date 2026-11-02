Сестрата на Никола Цолов проговори. Истината за звездата

Да види брат си Никола Цолов като световен шампион във Формула 1! Това е голямата мечта на Виолета Христова, която не скри гордостта си след историческия дебют на младия български пилот в най-престижната автомобилна надпревара.

В специалното изборно студио на Би Ти Ви сестрата на Българския лъв разказа за емоциите в семейството и огромните жертви, които стоят зад успехите на Никола.

Само преди дни 19-годишният Цолов стана първият българин, участвал в официална сесия от Формула 1. Той получи възможност да управлява болида на “Рейсинг Булс” в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико, където замени Лиъм Лоусън и впечатли с 12-ото си място.

“Беше безкрайно вълнуващо да го видим. Постижението, което направи, е нещо огромно, тъй като никой не очакваше да постави такова време. Много съм горда”, сподели Виолета.

Тя призна, че все още трудно осъзнава колко голяма крачка е направил брат ѝ, но вече гледа към следващата голяма цел.

“Невероятно! Аз още не мога да го повярвам. Може би ще ми отнеме още малко време да го асимилирам изцяло, защото това е сбъдната мечта за мен, за него и за цялото ни семейство. След това да си поставя и нова мечта – да бъда сестра на шампион във Формула 1”, разказа тя.

Зад успехите на младия пилот обаче стоят години на лишения и раздяла с най-близките му хора. Виолета разкри, че семейството често е пръснато по различни краища на света, а разговорите по телефона са се превърнали в основния начин да поддържат връзка.

“Цената е доста солена. Налага ни се да бъдем разделени през повечето време. Всеки е на различен край на света. Постоянно комуникацията ни е по телефона”, призна сестрата на Цолов, като подчерта, че жертвите си заслужават заради постигнатите резултати.

Виолета отдаде голяма заслуга и на родителите им. Тя определи баща им като смел човек, който помогнал на Никола да поеме по трудния път към големия спорт, а майка им като изключително грижовна жена, посветила живота си на семейната мечта.

Не липсваха и забавни спомени от детството. Виолета разказа как веднъж Никола я качил на двуместен карт и помолил да заключат нейния волан, докато той се състезавал с приятел. Когато видяла как летят към първия завой, тя се изплашила, че ще се ударят в стената, и започнала да му вика.

“Накрая, слизайки от колата, той ми каза: “Сега видя ли защо ти заключих волана?”. Аз просто бях онемяла”, спомни си с усмивка Виолета.

Според нея именно смелостта, упоритостта и трудолюбието са качествата, които помагат на Никола да преследва голямата си мечта. Тя благодари и на треньорите, партньорите и спонсорите, които подкрепят младия пилот по пътя към върха.