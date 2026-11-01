Политика

Костадинов след балотажа: Който не се съобразява с нас, ще губи избори

Лидерът на „Възраждане“ отправи послание към ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и останалите политически формации

Костадинов след балотажа: Който не се съобразява с нас, ще губи избори
01 ное 26 | 20:29
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Иван Ангелов

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи категорично изявление минути след края на изборния ден на президентския балотаж. Според него именно избирателите на партията му са определили изхода от надпреварата за държавен глава.

В публикация във Фейсбук той обяви, че „Възраждане“ вече е политическа сила, с която всички останали партии трябва да се съобразяват. Костадинов отправи и предупреждение към политическите формации, че пренебрегването на неговите избиратели ще им струва изборни загуби.

„Крайният резултат от изборите беше определен от избирателите на „Възраждане“. Това е основният извод след днешния ден“, написа Костадинов.

„Възраждане“ вече е незаобиколим фактор в българската политика“, категоричен е той.

Лидерът на партията отправи послание и към останалите политически сили. Според него всеки, който пренебрегва ролята на „Възраждане“, рискува да загуби изборите, независимо колко широка политическа подкрепа стои зад него.

По думите му, който не се съобразява с това, ще губи избори - „дори зад него да стои обединения потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки политически формации“.

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Автор Иван Ангелов

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Алито от София
преди 8 часа

Това трябваше да бъди истинският президент на България,Коци винаги казва истинста в очите

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