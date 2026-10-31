ДА! На българската храна

Кавърма с праз - най-обичаната есенна класика

Традиционна рецепта

Кавърма с праз - най-обичаната есенна класика
31 окт 26 | 23:03
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Мая Петрова

Празът е абсолютният крал на българската есенна и зимна трапеза. Ето една класическа и изключително вкусна рецептаи с праз, която е перфектна за сезона:

Традиционен кавърма - праз със свинско

  • Продукти: 600 г свинско месо (от бут или гърди), 3-4 големи стръка праз, 100 мл червено вино, 1 ч.л. червен пипер, чубрица, черен пипер, сол, олио.

  • Приготвяне:

    1. Нарежете месото на хапки и го запържете в дълбок тиган с малко олио, докато побелее и хване лека коричка.

    2. Добавете праза, нарязан на едри кръгчета (около 1-2 см дебелина).

    3. Намалете огъня, затворете с капак и задушавайте, докато празът омекне напълно (около 15-20 минути).

    4. Поръсете с червения пипер, чубрицата, солта и черния пипер.

    5. Налейте червеното вино и оставете да къкри без капак, докато течността се изпари и ястието остане само на мазнина.

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Автор Мая Петрова
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