Тиквата не е само за баница! Опитайте тази неустоима есенна паста

Когато говорим за тиква, обикновено си представяме тиквеник, печена тиква с мед или ароматен сладкиш с канела. Но този любим есенен продукт има и друга, не по-малко вкусна страна. Нежната му сладост се съчетава прекрасно със сирена, чесън и паста, а резултатът е ястие с кадифен сос и наситен вкус.

В италианската кухня тиквата отдавна намира място в ризото, равиоли и различни видове паста. Тя придава естествена плътност на сосовете и позволява да се постигне кремообразна текстура без голямо количество сметана.

Рецептата, предложена от британското кулинарно издание Good Food, съчетава тиква с маскарпоне, пармезан и доматено пюре. Приготвянето отнема около 50 минути, а ястието е чудесен избор за обяд през почивните дни или уютна есенна вечеря.

Необходими продукти

350 г паста пене или ригатони

500 г почистена тиква

1 глава лук

2 скилидки чесън

2 с.л. зехтин

50–100 мл прясно мляко

2 с.л. доматено пюре

2 с.л. маскарпоне

40 г настърган пармезан

Сол и черен пипер на вкус

По желание можете да добавите щипка индийско орехче или няколко листенца прясна салвия.

Начин на приготвяне

Започнете със соса. Нарежете лука на ситно и го сложете в дълбок тиган със загретия зехтин и щипка сол. Оставете го да се задушава на умерен огън около 10–15 минути, докато омекне и придобие лек златист оттенък. Добавете наситнения чесън и разбъркайте за още минута.

През това време нарежете тиквата на кубчета и я сварете в леко подсолена вода за около 10–15 минути. Когато омекне напълно, я отцедете добре.

Прехвърлете тиквата в блендер заедно със задушения лук и чесъна. Налейте около 50 мл прясно мляко и пасирайте до гладко пюре. Ако сместа е твърде гъста, добавете още малко мляко.

Върнете получения крем в тигана, прибавете доматеното пюре и маскарпонето. Разбърквайте на слаб огън, докато съставките се обединят в гладък, нежен сос.

Междувременно сварете пастата според указанията на опаковката. Преди да я отцедите, отделете малко от водата, в която се е варила.

Сложете готовата паста при тиквения сос, добавете настъргания пармезан и разбъркайте внимателно. Ако сосът е прекалено плътен, няколко лъжици от запазената вода ще му придадат по-копринена консистенция.

Поднесете пастата веднага, докато е топла. Поръсете с още малко пармезан и прясно смлян черен пипер.

Малка тайна за още повече аромат

Ако обичате по-богатите есенни вкусове, добавете щипка индийско орехче към тиквения крем. То подчертава естествената сладост на тиквата, без да я прави натрапчива.

Няколко листенца прясна салвия при сервиране също придават чудесен аромат.

Най-хубавото на тази рецепта е, че не изисква сложни техники или скъпи продукти. Тиквата върши почти цялата работа – превръща се в плътен, нежен сос, който обгръща всяко парче паста.