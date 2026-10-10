Тайната на хрупкавото кисело зеле: Колко сол се слага в бидона, за да стане идеално

Само 400 грама сол на 10 литра вода, здрави зелки и няколко изпитани правила са достатъчни, за да приготвите вкусно домашно кисело зеле за зимата, пишат Bulgaria ON AIR

Начин на приготвяне

1. Подгответе зелките. Изберете здрави, стегнати зелки, без наранени или загнили участъци. Отстранете най-външните листа и почистете кочаните. Може леко да ги издълбаете, за да прониква саламурата по-лесно.

2. Подредете зелето. Поставете зелките плътно в добре измит бидон, предназначен за хранителни продукти. Подредете ги така, че между тях да остава възможно най-малко свободно пространство.

3. Пригответе саламурата. Разтворете 400 г сол в 10 литра вода. Ако използвате повече вода, увеличете солта в същото съотношение – по 40 г на литър. Разбъркайте добре до пълното ѝ разтваряне.

4. Залейте зелето. Изсипете саламурата в бидона, докато зелките бъдат напълно покрити. Поставете добре почистена тежест или решетка, подходяща за контакт с храни, за да не изплуват на повърхността.

5. Оставете да ферментира. Дръжте бидона на хладно място, като следите зелето постоянно да остава под саламурата. Не затваряйте съда херметически, без да има начин ферментационните газове да излизат.

6. Следете процеса. Ферментацията обикновено продължава няколко седмици в зависимост от температурата. Зелето трябва постепенно да придобие приятно кисел вкус и характерен аромат.

7. Съхранявайте правилно. След приключване на ферментацията преместете бидона на по-студено място. Това ще забави процеса и ще помогне зелето да запази качествата си.

Малките тайни на доброто кисело зеле

Най-важното е зелките да останат потопени в саламурата през цялото време. За предпочитане е да се използва сол без добавки, които могат да повлияят на ферментацията.

Не бързайте и с опитването – доброто кисело зеле има нужда от време. То трябва да бъде приятно кисело, с характерен аромат и запазена структура.

А когато стане готово, може да се използва за сарми, зеле с месо, традиционни зимни гозби или просто за салата с червен пипер и олио.