Този вариант става готов за около 30–40 минути и е чудесен за делнична вечеря.

Продукти:

600 г свинско месо (врат или плешка), 3–4 стръка праз, 1 с.л. червен пипер, 1 с.л. доматено пюре, 100 мл червено вино (или вода), сол, черен пипер, чубрица, олио.

Приготвяне:

Нарежете месото на хапки и го запържете в загрято олио до златисто.

Добавете нарязания на шайби праз и задушавайте под капак за 10 минути, докато омекне.

Сложете червения пипер, доматеното пюре и подправките, разбъркайте бързо и налейте виното.

Гответе на тих огън още 15 минути, докато сосът се сгъсти.