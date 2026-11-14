Буранията на Дядо Епифаний: две специални съставки

Рецептата на дядо Епифаний Милопотамски за ориз със зеле (позната в гръцката и светогорската кухня като Лаханоризо) е класическо постно ястие от книгата му „Кулинарното изкуство на Света гора“.

За разлика от българския вариант с кисело зеле и червен пипер, атонската версия се приготвя с прясно зеле, зехтин и пресен лимонов сок, което ѝ придава изключително свеж и лек вкус.

Необходими продукти

Прясно зеле. 1 средно голяма зелка (около 1 – 1,2 кг), нарязана на ивици.

Ориз. 1 чаена чаша (около 200 г) – най-подходящ е кръглозърнестият ориз (тип „Балдо“ или „Каролина“).

Лук. 1–2 глави стар кромид лук (или 1 връзка пресен зелен лук), нарязан на ситно.

Зехтин. 150–200 мл (около 1 непълна чаена чаша) качествен маслинов зехтин.

Лимон. Сокът от 1 до 2 пресни лимона.

Подправки. 1/2 връзка пресен копър (нарязан на ситно), сол и прясно смлян черен пипер на вкус.

Вода. Около 3 чаени чаши топла вода (съотношението ориз към течност е приблизително 1:3, като се има предвид и водата, която ще пусне самото зеле).

Приготвяне

Задушаване на лука и зелето. Загрейте зехтина в широка тенджера на умерен огън и задушете ситно нарязания лук за 2–3 минути до омекване. Добавете нарязаното зеле и го задушавайте с периодично разбъркване около 10–15 минути, докато спадне обемът му и омекне леко.

Добавяне на ориза. Измийте добре ориза със студена вода и го изсипете при зелето. Разбъркайте за 1–2 минути, за да може зрънцата да попият от зехтина.

Варене. Налейте топлата вода, овкусете със сол и черен пипер и намалете котлона на слаб огън. Похлупете тенджерата и оставете ястието да къкри около 15–20 минути, докато оризът поеме течността и омекне напълно.

Финално овкусяване. Малко преди да свалите тенджерата от огъня, добавете ситно нарязания пресен копър и изстискания лимонов сок. Разбъркайте внимателно.

Почивка. Свалете от котлона, покрийте тенджерата с чиста памучна кърпа под капака и оставете ястието да почине за 10 минути преди сервиране, за да се обединят ароматите.

Съвет от светогорската кухня: Не замествайте зехтина с обикновено олио и не пропускайте лимона накрая — именно тази комбинация превръща обикновените продукти в характерното за Атон богато на вкус ястие. По желание при сервиране може да добавите още няколко капки суров зехтин.